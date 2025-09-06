Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với Bộ Công an quản lý thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để quản lý thị trường vàng.

Chiều 6/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, trả lời câu hỏi của báo chí về việc làm thế nào để đảm bảo tính công khai, minh bạch, thuận lợi, góp phần đưa giá vàng sát với giá vàng thế giới và để thị trường vàng thúc đẩy nền kinh tế xã hội tốt hơn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được Chính phủ ban hành ngày 26/8/2025.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: Chính phủ.

Theo quy định tại Nghị định 232 cũng như tại Nghị định 24, NHNN cấp phép cho các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ. Việc thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan.

Đối với việc cấp phép sản xuất vàng miếng, Khoản 7 Điều 1 Nghị định 232 quy định điều kiện cụ thể để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng. Thống đốc NHNN quy định hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép này.

Nghị định 232 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025.

Theo lãnh đạo NHNN, hiện nay NHNN đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 232 theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành VBQPPL, đảm bảo thời gian hiệu lực của các văn bản này phù hợp với ngày hiệu lực của Nghị định 232. Các văn bản hướng dẫn sẽ được thiết kế theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho doanh nghiệp theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng để triển khai thực hiện ngay chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đảm bảo tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.