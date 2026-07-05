Ngân hàng nâng hạn mức vay nhỏ lên tới 400 triệu đồng từ ngày 15/8

Kể từ ngày 15/8, người vay vốn qua kênh điện tử sẽ không còn bị giới hạn ở mức dư nợ 100 triệu đồng như trước.

Từ ngày 15/8/2026, Thông tư 29/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng. Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là nâng mạnh ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ, giúp người dân và hộ kinh doanh dễ tiếp cận vốn hơn.

Cụ thể, khoản vay có giá trị nhỏ được xác định là không quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân và không quá 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác. So với mức 100 triệu đồng đang áp dụng, hạn mức mới tăng gấp đôi đối với quỹ tín dụng nhân dân và tăng gấp 4 lần đối với các ngân hàng, công ty tài chính.

Ngưỡng khoản vay có giá trị nhỏ sẽ được nâng lên 200 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hà/Nguồn Vietnamnet.



Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh xuất phát từ thực tế nhu cầu vay vốn ngày càng tăng. Dư nợ bình quân của mỗi khách hàng tại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hiện đã gần 300 triệu đồng, trong khi mức 100 triệu đồng không còn phù hợp với mặt bằng chi phí và nhu cầu vốn hiện nay.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho rằng việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Việc nâng hạn mức khoản vay không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng hợp pháp nhanh chóng, thuận tiện hơn mà còn góp phần hạn chế tín dụng đen, đồng thời giảm chi phí giao dịch và thời gian đi lại cho khách hàng.

Như vậy, kể từ ngày 15/8, người vay vốn qua kênh điện tử sẽ không còn bị giới hạn ở mức dư nợ 100 triệu đồng như trước.

Bên cạnh việc nâng hạn mức khoản vay nhỏ, Thông tư 29 còn bổ sung một số quy định quan trọng khác. Theo đó, tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về thứ tự thu nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, đối với khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng bắt buộc phải thu nợ gốc trước, thu lãi sau.

Thông tư cũng bổ sung quy định về hoạt động cho vay trong phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và sửa đổi điều kiện cho vay để trả nợ khoản vay khác. Theo quy định mới, khoản vay được dùng để trả nợ phải chưa được gia hạn thời gian trả nợ gốc hoặc lãi và chưa vượt quá thời hạn cho vay đã cam kết ban đầu....