Xã hội

Ngăn chặn hai nữ sinh lớp 10 bỏ nhà đi vì mắc bẫy lừa 'việc nhẹ, lương cao'

Do quen một người lạ trên mạng xã hội và được hứa hẹn tìm cho “việc nhẹ, lương cao” tại Hà Nội nên 2 nữ sinh đã bỏ học, trốn gia đình để đi theo lời dụ dỗ.

Gia Đạt

Ngày 14/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an xã Pa Tần đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc hai nữ sinh lớp 10 nghe theo lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” qua mạng xã hội.

capture-8009.png
Công an xã Pa Tần bàn giao 2 nữ sinh cho gia đình.

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 13/10/2025, Công an xã Pa Tần nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có hai cháu gái, cùng sinh năm 2010, trú tại xã Bum Tở, đang trên đường bắt xe khách xuống Hà Nội để xin việc làm, có biểu hiện nghi bị lừa đảo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận, đưa hai cháu về trụ sở để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, hai cháu là L.T.P. và L.T.T.N. cho biết: Do quen một người lạ trên mạng xã hội và được hứa hẹn tìm cho “việc nhẹ, lương cao” tại Hà Nội nên đã bỏ học, trốn gia đình để đi theo lời dụ dỗ. Cả hai đều đang là học sinh lớp 10.

Bằng sự kiên trì vận động, thuyết phục, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pa Tần đã phân tích, tuyên truyền để các cháu hiểu rõ hành vi liều lĩnh của mình có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đồng thời giáo dục các em kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội.

Sau khi xác minh nhân thân, Công an xã Pa Tần đã liên hệ với Công an xã Bum Tở và gia đình để bàn giao các cháu an toàn trở về nhà. Trong thời gian chờ đợi người thân đến đón, lực lượng Công an còn ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên, giúp hai cháu ổn định tâm lý, trở lại với trường lớp.

Đại diện phụ huynh hai cháu đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Pa Tần vì tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ việc, góp phần bảo vệ an toàn cho các em.

Sự việc trên thêm một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong việc bám nắm địa bàn, phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời những vụ việc tiềm ẩn nguy cơ tội phạm mua bán người, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con em, đặc biệt trong môi trường mạng xã hội hiện nay.

