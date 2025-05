Ngã ra đường, nam thanh niên bị xe tải cán tử vong

Ngày 18/5, thông tin từ UBND xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 18/5, tại Km568+700 trên quốc lộ 15, đoạn qua thôn Tây Nẫm (xã Cự Nẫm), xe máy mang BKS 73HA-59... do anh Đ.Đ. (trú bản Chăm Pu, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển theo hướng thị trấn Phong Nha - Cự Nẫm xảy ra va chạm với ô tô BKS 37A-238... do anh Phan Đăng P. (SN 1997, ngụ TP Vinh, Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều.

Sau cú va chạm, anh Đ. văng ra khỏi xe máy, ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe ô tô tải mang BKS 73H-005… do anh Nguyễn Quý H. (SN 1983, trú phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) điều khiển theo hướng ngược lại tông trúng.

Hậu quả, anh Đ.Đ. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng.