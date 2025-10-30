Hà Nội

Thế giới

Nga cảnh báo quốc gia EU về hành vi 'khiêu khích'

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Litva không nên thực hiện "các bước đi khiêu khích" trên tuyến đường vận chuyển hàng hóa đến vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

An An (Theo RT)

RT đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo Litva không nên thực hiện "các bước đi khiêu khích" trên tuyến đường vận chuyển hàng hóa đến vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Người phát ngôn Maria Zakharova ngày 29/10 tuyên bố "không còn nghi ngờ gì nữa" rằng Nga chắc chắn sẽ bảo vệ lợi ích của khu vực phía Tây.

phatngonvien.png
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.

Lời cảnh báo được đưa ra sau đề xuất của Tổng thống Litva Gitanas Nauseda hôm 29/10 về việc áp đặt các hạn chế dài hạn đối với hoạt động quá cảnh đến Kaliningrad, viện dẫn lý do lo ngại về hoạt động buôn lậu bằng khinh khí cầu được phóng từ Belarus, một đồng minh quan trọng của Nga.

Bà Zakharova nhắc nhở Litva về nghĩa vụ đảm bảo quá cảnh thông suốt, được thực hiện theo thỏa thuận năm 2002 giữa Nga và Liên minh Châu Âu (EU).

"Trong mọi trường hợp, Nga sẽ đáp ứng nhu cầu của khu vực cực tây của mình", bà Zakharova nói hôm 29/10.

Trước đó, Litva thông báo tạm dừng vô thời hạn các cửa khẩu biên giới với Belarus do "mối đe dọa từ khinh khí cầu", có hiệu lực từ 29/10. Các quan chức Belarus lên án việc Litva đột ngột hạn chế giao thông qua biên giới, cho rằng du khách đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn do hậu quả của việc này.

Kaliningrad, một vùng lãnh thổ tách biệt của Nga nằm giữa Litva và Ba Lan, phụ thuộc vào các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên qua lãnh thổ Litva để kết nối với phần còn lại của Nga.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Vilnius đã chặn việc vận chuyển hàng hóa bị EU trừng phạt, và Moscow cáo buộc Litva áp đặt lệnh phong tỏa. Xung đột sau đó được giải quyết một phần và giao thông đường sắt đã được khôi phục.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga - Mỹ đồng thuận tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine

Nguồn video: THĐT
