Thế giới

Khoảnh khắc an ninh Nga bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Ukraine

Nghi phạm bị cáo buộc đã thu thập thông tin tình báo và gửi tiền cho một tổ chức do tình báo quân sự Ukraine kiểm soát.

An An (Theo RT)

>>> Mời độc giả xem video: Lực lượng an ninh Nga bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Ukraine

Nguồn video: FSB/RT

Theo RT ngày 22/10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, một công dân Nga, bị cáo buộc là gián điệp và tài trợ cho một tổ chức "khủng bố" do Ukraine kiểm soát, đã bị bắt giữ tại vùng Amur của Siberia.

Nghi phạm, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, bị cáo buộc cung cấp thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của Nga và chuyển tiền cho một tổ chức "khủng bố" được cho là do Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) giám sát.

Hiện tại, nghi phạm đang đối mặt với các cáo buộc phản quốc và hỗ trợ khủng bố, những tội danh có thể bị kết án tù chung thân.

nga-1273.png
Nghi phạm bị lực lượng an ninh Nga bắt giữ. Ảnh chụp màn hình.

Các nhà điều tra cho biết người đàn ông này đã tiến hành theo dõi dọc theo tuyến Đường sắt xuyên Siberia và chuyển thông tin về hoạt động vận chuyển thiết bị quân sự cho các đầu mối liên lạc của anh ta ở nước ngoài.

Đoạn phim do FSB công bố cho thấy nghi phạm thừa nhận đã liên lạc với các thành viên của tổ chức mà anh ta thừa nhận đã bị chỉ định là một thực thể khủng bố ở Nga kể từ năm 2021. Tuy nhiên, FSB không nêu tên cụ thể nhóm này.

Trong số các tổ chức bị Nga đưa vào danh sách đen năm 2021 có NS/WP. Chính quyền Nga cho rằng nhóm này đứng sau nhiều vụ tấn công trong nước Nga, bao gồm cả vụ đốt phá các văn phòng tuyển quân và âm mưu tấn công các quan chức nhà nước.

