Nga bác khả năng ngừng bắn với Ukraine dịp Giáng sinh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine vào dịp Giáng sinh.

Kyiv Independent đưa tin ngày 16/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga bác bỏ một thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine vào dịp Giáng sinh vì cho rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ cho phép Kiev có thời gian tái vũ trang, củng cố lực lượng.

"Nga không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn chỉ đơn thuần tạm dừng giao tranh, cho phép Ukraine có thời gian tái vũ trang và chuẩn bị các hành động quân sự tiếp theo", ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.

Theo trang Asharq Al-Awsat, Điện Kremlin ngày 16/12 khẳng định rằng thỏa thuận ngừng bắn dịp Giáng sinh mà Ukraine đề xuất sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có đạt được thỏa thuận hòa bình hay không.

"Lệnh ngừng bắn dịp Giáng sinh do Ukraine đề xuất chỉ có thể thực hiện được nếu nó là một phần của thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn", Điện Kremlin thông báo.

Việc Nga bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn vào dịp Giáng sinh diễn ra trong bối cảnh Mỹ đẩy mạnh nỗ lực đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột và ông Zelensky tuyên bố rằng Kiev đang tập trung vào việc đảm bảo chất lượng của bất kỳ thỏa thuận nào.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bước đột phá ngoại giao sắp xảy ra, hai bên đều giữ vững lập trường cứng rắn và giao tranh tiếp diễn bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông.

