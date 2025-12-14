Nam thanh niên lấy trộm ô tô để chở bạn gái về nhà

Để có phương tiện chở bạn gái về nhà, Lê Văn Hoàng (tỉnh Quảng Trị) đã đột nhập vào nhà người dân lấy trộm chiếc xe ô tô Toyota Yaris.

Ngày 14/12, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (20 tuổi, phường Đồng Hới) về tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/12, Lê Văn Hoàng đột nhập vào nhà người dân tại phường Đồng Hới lấy trộm chiếc xe ô tô Toyota Yaris cùng 900 nghìn đồng.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố Lê Văn Hoàng.

Sau khi gây án, Hoàng điều khiển xe ô tô tới quán nhậu trên địa bàn phường Đồng Hới để chở bạn gái về nhà.

Nhận được trình báo của bị hại, cơ quan Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Lê Văn Hoàng.

Được biết, Lê Văn Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản vào ngày 01/09.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

