Giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo bị lật ở Lai Châu

Lực lượng chức năng đã phải sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, thiết bị phá dỡ cầm tay phá dỡ phần cabin và cắt phần vô lăng xe để đưa nạn nhân ra ngoài.

Ngày 26/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, chỉ sau hơn 5 phút nhận tin báo, 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Lai Châu đã có mặt tại hiện trường vụ lật xe, sử dụng thiết bị chuyên dụng giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt trong cabin biến dạng.

Cụ thể, khoảng 23h15 tối ngày 25/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lai Châu nhận được cuộc gọi khẩn cấp qua tổng đài 114, xảy ra vụ tai nạn lật xe đầu kéo tại km 5 tỉnh lộ 136, bản Cắng Đắng, phường Tân Phong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương huy động lực lượng có mặt tại hiện trường sau hơn 5 phút, sơ bộ ghi nhận xe đầu kéo mang biển số 21H-014.33 và rơ moóc 21R-005.58 bị lật nghiêng hoàn toàn sang bên trái, sát lề đường, hàng hóa chất đầy trên xe đổ tràn ra mặt đường, phần cabin xe đã biến dạng hoàn toàn do va chạm mạnh vào cổng nhà dân bên đường.

Điều đáng lo ngại nhất còn 1 nạn nhân là Hà Văn Tình (SN 1994) - lái xe đang bị mắc kẹt bên trong. Phụ xe là Hà Lương Khánh (SN 1985) may mắn hơn đã được các lực lượng tại chỗ đưa đi cấp cứu trước đó. Tình huống tại hiện trường vô cùng phức tạp, các cấu kiện trong xe bị xô lệch, biến dạng đè lên nạn nhân, ép nạn nhân vào phần cửa xe và cột cổng bị gãy đổ, phần chân nạn nhân mắc kẹt vào vô lăng.

Nạn nhân mắc kẹt bị chấn thương tại một số vùng chân, tay và ngực, còn tỉnh táo, có thể nói chuyện được. Trong khi đó, nhiên liệu của phương tiện do va chạm đã chảy loang ra xung quanh tạo ra môi trường nguy hiểm cháy nổ ảnh hưởng đến an toàn của nạn nhân và các lực lượng tham gia CNCH. Đánh giá được tính chất nguy hiểm và cấp thiết của tình huống, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã quyết định triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ chống đỡ, phá dỡ các cấu kiện để giải cứu nạn nhân.

Khi tiếp cận vị trí mắc kẹt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành trấn an, động viên, duy trì cho nạn nhân tỉnh táo trong suốt quá trình CNCH. Đồng thời đề nghị hỗ trợ từ lực lượng y tế tiêm giảm đau cho nạn nhân. Bên cạnh đó do nguy cơ sụp, đổ thứ cấp các cấu kiện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành sử dụng dây tời, chống thủy lực, chống tải để cố định vị trí đầu xe và giảm thiểu tối đa áp lực đè lên người nạn nhân. Sử dụng thiết bị banh cắt thủy lực, thiết bị phá dỡ cầm tay phá dỡ phần cabin và cắt phần vô lăng xe và các cấu kiện xung quanh để đưa nạn nhân ra ngoài.

Đến 0h43 ngày 26/10 nạn nhân được đưa ra vị trí an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế. Trong quá trình triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đồng thời bố trí 1 xe chữa cháy sẵn sàng các phương tiện, thiết bị, chất chữa cháy để thường trực, đảm bảo an toàn, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ trong suốt quá trình giải cứu nạn nhân.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an phường Tân Phong trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phân luồng giao thông trong suốt quá trình CNCH diễn ra. Phối hợp với Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lai Châu trong quá trình đánh giá tình trạng và sơ cấp cứu nạn nhân tại hiện trường. Quá trình cứu nạn diễn ra trong hơn 80 phút, không có bất kỳ sai sót nào xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, lực lượng và các phương tiện tham gia.

Hiện vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

