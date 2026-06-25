Nam sinh 16 tuổi mắc bệnh di truyền hiểm nghèo được ghép gan

Khoa được chẩn đoán mắc xơ gan do đột biến gen di truyền từ năm 2016. Trong suốt hành trình điều trị kéo dài gần 10 năm, em nhiều lần nhập viện vì các biến chứng nguy hiểm của bệnh như xuất huyết tiêu hóa tái diễn, phải thắt tĩnh mạch thực quản nhiều lần, cắt lách từ năm 2016.

Đặc biệt, người bệnh còn mắc hội chứng gan phổi mức độ nặng – biến chứng nghiêm trọng khiến khả năng trao đổi oxy suy giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng.

Hoàn cảnh gia đình của Khoa khiến nhiều người không khỏi xót xa. Gia đình có 5 anh chị em thì người anh cả và người chị thứ hai đều đã qua đời vì xơ gan. Mẹ em mắc bệnh tâm thần và mất năm 2020 sau một tai nạn. Người cha làm nông trở thành trụ cột duy nhất, vừa chăm sóc con bệnh, vừa vay mượn khoảng 1 tỷ đồng để duy trì việc điều trị cho con trai út.

Do bệnh lý bẩm sinh kéo dài, Khoa cũng được xác nhận là người khuyết tật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau ca ghép - Ảnh BVCC

ThS.BS Đỗ Hải Đăng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Khoa được theo dõi và điều trị trong nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương trước khi được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để đánh giá ghép gan.

Do không có người thân phù hợp để hiến gan, Khoa được chỉ định ghép gan từ nguồn hiến thích hợp.

Tuy nhiên, ca ghép được đánh giá là rất phức tạp. Người bệnh bị xơ gan giai đoạn cuối, suy dinh dưỡng nặng, phát triển chậm hơn so với lứa tuổi, cân nặng chỉ khoảng 40kg. Bên cạnh đó, hội chứng gan phổi mức độ nặng khiến nguy cơ biến chứng trong quá trình phẫu thuật và hồi sức tăng cao.

Trong suốt quá trình gây mê và phẫu thuật, ê-kíp phải kiểm soát chặt chẽ tình trạng mất máu, cân bằng dịch truyền, huyết động và theo dõi liên tục độ bão hòa oxy nhằm hạn chế tối đa các biến chứng có thể xảy ra.

Sau 6 ngày được ghép gan, chức năng gan của Khoa đã hoạt động tốt. Các chỉ số tim mạch và hô hấp ổn định, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, do hội chứng gan phổi đã tồn tại trong thời gian dài nên tình trạng giảm oxy máu chưa thể cải thiện ngay lập tức. Quá trình hồi phục chức năng hô hấp có thể kéo dài thêm nhiều tháng. Song song với đó, việc nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng và theo dõi sát sau ghép sẽ đóng vai trò quan trọng đối với kết quả điều trị lâu dài.

Chia sẻ về trường hợp đặc biệt này, ThS.BS Đỗ Hải Đăng xúc động cho biết, khi tiếp nhận Khoa từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển sang, các bác sĩ đều cảm nhận rõ nghị lực của người bệnh và quyết tâm của gia đình trong hành trình giành giật sự sống.

“Những bệnh nhi như Khoa còn cả tương lai phía trước. Chúng tôi luôn mong muốn các em có cơ hội được trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục đến trường, khám phá thế giới và thực hiện những ước mơ của tuổi trẻ”, bác sĩ Đỗ Hải Đăng chia sẻ.

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