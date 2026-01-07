Ghép gan, tim trong đêm cứu sống 2 người bệnh nguy kịch

Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM vừa thực hiện thành công 2 ca ghép tim, gan mang lại hai sự sống được tiếp nối trong một đêm.

Theo đó, trong đêm 4/1/2026, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh đồng thời triển khai hai ca ghép tạng phức tạp gồm ghép tim và ghép gan tại hai phòng mổ hoạt động song song.

Phút mặc niệm tri ân người hiến tạng cho sự sống hồi sinh - Ảnh BVCC

Hoạt động chuyên môn diễn ra trong cùng một thời điểm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ từ khâu điều phối tạng, tổ chức phẫu thuật đến hồi sức sau ghép, thể hiện rõ năng lực tổ chức và thực hành ghép tạng của bệnh viện.

Hai người bệnh với độ tuổi và bệnh cảnh khác nhau cùng bước vào cuộc phẫu thuật quyết định sự sống. Người bệnh ghép tim là nam giới 61 tuổi, mắc bệnh cơ tim giãn hơn 10 năm, diễn tiến đến suy tim giai đoạn cuối, nhiều lần rối loạn nhịp tim nặng, phải đặt máy khử rung và duy trì huyết động bằng thuốc vận mạch liều cao. Trong tình trạng suy tim tiến triển và đáp ứng điều trị nội khoa hạn chế, ghép tim là phương án điều trị duy nhất.

Ca ghép tim từ người cho chết não - Ảnh BVCC

Song song đó, ca ghép gan được chỉ định cho người bệnh 16 tuổi mắc bệnh gan mạn tính tiến triển, đã chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối và suy gan tối cấp, kèm rối loạn đông máu nặng, vàng da, báng bụng và hôn mê gan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được ghép gan kịp thời.

Thông qua Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, nguồn tạng phù hợp đã được điều phối cho cả hai ca ghép. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115, cử ê-kíp chuyên môn sang tiếp nhận và thực hiện lấy tạng theo đúng quy trình.

Quá trình lấy tim và lấy gan được triển khai đồng thời, bảo đảm các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, bảo quản và vận chuyển, kiểm soát chặt chẽ thời gian thiếu máu lạnh trước ghép.

Ca ghép trong đêm hồi sinh sự sống - Ảnh BVCC

Theo GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê-kíp ghép tim, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Tại thời điểm 18h30, tim hiến được ghép vào lồng ngực người bệnh, đến khoảng 21h30, tim ghép bắt đầu đập trở lại với những nhịp đập đầu tiên, đều đặn và ổn định, các thông số huyết động sớm sau ghép cải thiện rõ rệt.

Ở ca ghép gan, TS BS. Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Gan Mật Tụy, Trưởng ê-kíp ghép gan cho biết, điểm đặc biệt của ca ghép là kỹ thuật chia gan theo phương pháp cải tiến, cho phép tách một lá gan hiến thành hai mảnh ghép gan phải và trái nguyên vẹn để có thể ghép đủ cho hai người lớn.

Đến nửa đêm cùng ngày, mảnh ghép gan tái tưới máu tốt, bắt đầu tiết mật, các chỉ số huyết động và sinh hóa gan cho thấy đáp ứng tích cực ban đầu, đánh dấu thành công bước đầu của ca phẫu thuật.

Từ nghĩa cử hiến tạng tại Bệnh viện Nhân dân 115, không chỉ hai người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh được trao cơ hội sống, mà các mô, tạng khác cũng được điều phối kịp thời đến nhiều cơ sở y tế. Cụ thể, gan trái được điều phối về Bệnh viện Nhi Trung ương (phối hợp ghép tại Bệnh viện Vinmec Times City), trong khi hai giác mạc được điều phối đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Ê- kíp thực hiện ca ghép trong đêm - Ảnh BVCC

Thành công của hai ca ghép tạng song song là kết quả của sự chỉ đạo thống nhất và điều hành chủ động từ Ban Giám đốc Bệnh viện. PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo công tác tổ chức triển khai, bảo đảm huy động và phân bổ nguồn lực phù hợp, bố trí hai phòng mổ hoạt động song song và duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, hồi sức sau ghép tạng cùng các đơn vị hỗ trợ liên quan.