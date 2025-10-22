Hà Nội

Chính trị

Năm học 2026-2027 sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đảm bảo tiến độ năm học 2026-2027 sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc.

Thiên Tuấn

Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về ba dự án Luật: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) và Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-170545.png

Quan tâm quy định một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) cho rằng, quan điểm này phù hợp tinh thần Nghị quyết 71, song cần xác định rõ lộ trình và tính khả thi.

Tuy nhiên, ông cho rằng, yêu cầu triển khai từ năm 2026 theo dự thảo là rất gấp, vì chỉ còn hơn một năm để biên soạn, thẩm định, phát hành và triển khai trên thực tế.

Từ đó, đại biểu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo rõ bộ sách giáo khoa nào sẽ được lựa chọn; khả năng hoàn thành và đảm bảo chất lượng trước thời điểm 2026 cũng như thành phần và cơ chế hoạt động của Ban biên soạn sách.

"Những nội dung trên cần quy định cụ thể trong luật hoặc nghị định để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, tránh bị động khi triển khai", ông nhấn mạnh.

Tham gia thảo luận làm rõ ý kiến các đại biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng đề án tổng thể, trong đó có phương án cụ thể về tổ chức biên soạn, phát hành và triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước.

Đề án sẽ được xin ý kiến Tổng Bí thư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong tháng 11 tới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định tiến độ này bảo đảm kịp thời để năm học 2026-2027 có thể thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-170554.png

Trước đó, sáng 22/10, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Trong đó, sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

Đồng thời, Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp về sách giáo khoa, bảo đảm tính bền vững và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Thẩm tra nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành quy định Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

#sách giáo khoa #giáo dục #học sinh #nguyễn kim sơn #quốc hội #luật giáo dục

