Chính trị

Đề nghị luật hoá việc bồi thường khi 'delay' chuyến bay

Tình trạng “delay” diễn ra quá thường xuyên, không chỉ gây phiền phức, lãng phí thời gian và tiền bạc cho hành khách mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.

Thiên Tuấn

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế).

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-143903.png

Tham gia thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề cập dến vấn đề chậm, trễ chuyến bay. Bộ trưởng cho biết, hiện nay, mỗi chuyến bay trung bình chậm từ 15 phút đến 1 tiếng dẫn đến tiêu hao nhiên liệu vô cùng lớn.

Nguyên nhân chủ yếu là do hạ tầng sân bay chưa đạt chuẩn quốc tế. Ví dụ, sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đến nay hệ thống đường băng vẫn chưa đảm bảo khoảng cách tiêu chuẩn (tối thiểu 1.350m giữa đường cất và hạ cánh).

“Đối với sân bay Long Thành đang được xây dựng đã khắc phục được tình trạng này, đáp ứng đúng tiêu chuẩn quốc tế, theo hướng hiện đại”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết và cũng thẳng thắn thừa nhận thực trạng nhiều sân bay nhỏ tại nước ta chưa đạt tiêu chuẩn 4E hoặc 4H, dẫn đến không thể tiếp nhận máy bay cỡ lớn của quốc tế khiến việc khai thác hoạt động sân bay chưa hiệu quả.

Cùng tham gia thảo luận vấn đề trên, đại biểu Trần Đình Chung (đoàn TP Đà Nẵng) đề xuất cần luật hoá việc bồi thường cho khách hàng trong các trường hợp chậm chuyến, huỷ chuyến, bởi đây không phải lỗi của khách hàng, không đến từ các trường hợp bất khả kháng (thiên thai, địch họa) mà lỗi đến từ nhà quản lý, khai thác tàu bay.

“Thông báo chậm chuyến do máy bay về chậm, lý do khai thác… đây không phải là của lỗi khách hàng mà là lỗi của đơn vị quản lý và sử dụng tàu bay. Cần quy định rõ, minh bạch trong việc bồi thường cho khách hàng. Ví dụ trễ bao nhiêu thời gian thì phải bồi thường cần quy định trong các thông tư, nghị định hướng dẫn”, ông Chung nêu quan điểm.

Cũng quan tâm vấn đề này, đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) cho rằng tình trạng “delay” diễn ra quá thường xuyên, không chỉ gây phiền phức, lãng phí thời gian và tiền bạc cho hành khách và xã hội, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia. Do đó, ông đề nghị luật sửa đổi cần có những chế định cụ thể để khắc phục tình trạng trên.

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Khánh Hòa cũng đề nghị quan tâm hơn đến việc luật hóa các quy định về quyền lợi của hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ hàng không. Việc bảo vệ hành khách chính là bảo vệ uy tín quốc gia, nâng cao hình ảnh Việt Nam. Đại biểu đề nghị quy định rõ quyền được thông tin, hỗ trợ, bồi thường trong các trường hợp chậm, hủy chuyến, mất hành lý; luật hóa trách nhiệm công khai về giá vé, phụ thu, điều kiện hoàn vé, tránh ẩn phí.

