Mục tiêu về môi trường cần có bộ tiêu chí và lộ trình cụ thể

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV về vấn đề môi trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (đoàn TP HCM) cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là sự thiếu rõ ràng trong các khái niệm và tiêu chí.

"Môi trường gồm những gì? Đặc biệt khi chúng ta nói về phát triển bền vững, phát triển xanh, chuyển đổi xanh, vậy cụ thể là cái gì? Hiện nay nếu không định nghĩa rõ nội hàm thì mỗi người hiểu một cách và chúng ta không tập trung được nguồn lực", ông Huân đặt vấn đề.

Theo ông Huân, một trong những hạn chế hiện nay là các mục tiêu về môi trường còn chung chung, thiếu sự lượng hóa cụ thể. Ông nêu ví dụ, cần phải có những chỉ tiêu rõ ràng như tỷ lệ rác thải được xử lý bằng công nghệ cao thay vì chôn lấp phải đạt bao nhiêu, hay mức độ ô nhiễm không khí và bụi mịn tại Hà Nội phải giảm bao nhiêu phần trăm trong một năm.

Ông Huân cho rằng, hiện các chỉ tiêu mới chỉ tập trung vào cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải chung, trong khi lại bỏ ngỏ một vấn đề bức xúc như ô nhiễm không khí.

Một trong những vướng mắc lớn nhất hiện nay, theo Đại biểu Huân, là sự thiếu vắng các bộ tiêu chí đánh giá.

"Khi chúng ta kêu gọi phát triển doanh nghiệp ESG (viết tắt của Environmental - Môi trường, Social - Xã hội và Governance - Quản trị), các tiêu chí của chúng ta cũng chưa có. Nghị quyết có nêu về việc ưu đãi cho doanh nghiệp ESG, nhưng khi hỏi doanh nghiệp ESG là như thế nào, thì chúng ta lại không có bộ chỉ tiêu. Trên thế giới có đến 600 bộ chỉ tiêu ESG, Việt Nam phải có một bộ tiêu chí của riêng mình", ông Huân nêu quan điểm.

Từ đó, ông Huân kiến nghị những bước đi cần thiết cho giai đoạn tới, bắt đầu từ năm 2026 phải thống nhất về nội hàm, có chính sách, bộ tiêu chí đánh giá về môi trường cụ thể rồi mới tới các bước thực hiện.

Trước chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc giải quyết các vấn đề bức xúc trước mắt như ô nhiễm, kẹt xe, ngập lụt, Đại biểu Nguyễn Quang Huân cho rằng, dù là trước mắt hay dài hạn, tất cả đều phải bắt đầu từ tiêu chí.

"Tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là chúng ta phải vừa chạy vừa xếp hàng, chứ không phải cứ tập trung giải quyết trước mắt mà quên đi cái lâu dài. Những vấn đề cần giải quyết lâu dài, cần nhiều nguồn lực như giảm ngập lụt là bài toán khó, cần giải quyết dài hơi. Những thành tích chúng ta đạt được là không thể phủ nhận, đó là kỳ tích. Nhưng nếu để làm tốt hơn, chúng ta vẫn còn khả năng làm tốt hơn, đó mới là đáp ứng đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư", đại biểu Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh.