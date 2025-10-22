Hà Nội

Chính trị

Cho phép cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự chủ toàn diện

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội.

Thiên Tuấn

Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

anh-chup-man-hinh-2025-10-22-luc-094118.png

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành đã được 10 năm. Trong suốt quá trình đó, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, thị trường lao động và hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã có nhiều thay đổi.

Điều này đặt ra yêu cầu phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục nghề nghiệp nhằm khắc phục bất cập, hoàn thiện cơ chế chính sách, đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.

Theo Bộ trưởng, dự thảo gồm 9 chương, 42 điều. Trong đó, dự kiến bãi bỏ 27/74 thủ tục hành chính nhằm tiết kiệm chi phí xã hội, tăng năng suất và hiệu quả công việc, gắn trách nhiệm người thực hiện công việc và người đứng đầu đơn vị.

Cụ thể, phân quyền từ Quốc hội cho Chính phủ quy định 2 nhóm nhiệm vụ về điều kiện đầu tư, hoạt động giáo dục nghề nghiệp và chính sách phát triển.

Phân cấp từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 5 nhóm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, về hoạt động đào tạo, về giảng viên, giáo viên, người dạy nghề, về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, hợp tác, đầu tư trong giáo dục nghề nghiệp.

Phân cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cho UBND cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Phân cấp từ UBND cấp tỉnh cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, dự kiến tại Nghị định quy định chi tiết sẽ phân cấp Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý trực tiếp trường trung cấp, trường trung học nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các trình độ trung cấp, trung học nghề, sơ cấp.

Đặc biệt, cho phép cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự chủ toàn diện trong hoạt động chuyên môn và quản trị nội bộ; có trách nhiệm giải trình trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về tổ chức, quản lý hoạt động và chất lượng đào tạo.

Thẩm tra dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật.

Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cơ bản đáp ứng yêu cầu về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.

Ủy ban tán thành với quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Điều 10), trao quyền chủ động cho các cơ sở trong việc gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động.

Đối với quy định về sự tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Ủy ban thấy rằng, chính sách này thể hiện sự chuyển hướng mạnh mẽ từ mô hình đào tạo khép kín trong nhà trường sang gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Do đó, đề nghị quy định cụ thể hơn về các chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là về hỗ trợ kinh phí và khấu trừ thuế; quy định rõ cơ chế phối hợp, phân định quyền và trách nhiệm giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, giáo trình và tổ chức đào tạo.

