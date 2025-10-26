Nam công nhân xây dựng bị điện giật tử vong tại khách sạn

Cảnh sát Thái Lan đang xem xét lại các quy trình an toàn tại khách sạn sau vụ tai nạn chết người tại một khu nghỉ dưỡng ở Phuket.

Theo The Thaiger, danh tính nạn nhân được xác định là Kwanchai Phonsari, 46 tuổi đến từ tỉnh Udon Thani.

Cảnh sát thông tin, Phonsari đang sử dụng máy khoan khi làm việc tại công trường gần khu vực hồ bơi của một khách sạn ở Karon, Phuket, vào khoảng 10h45 ngày 19/10 thì bất ngờ bị điện giật.

Nam công nhân bị điện giật khi đang làm việc gần khu vực hồ bơi của khách sạn ở Phuket. Ảnh: Phuket News.

Các nhân chứng kể lại rằng họ nghe thấy tiếng Phonsari kêu cứu trước khi ngã gục và co giật. Đồng nghiệp vội vàng rút phích cắm điện và sơ cứu cho nạn nhân trong khi nhân viên khách sạn gọi cấp cứu.

Đội cứu thương nhanh chóng đến hiện trường và tiếp tục nỗ lực hồi sức trước khi chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Chalong. Tuy nhiên, Phonsari được tuyên bố đã tử vong.

Theo cảnh sát Karon, khu vực nơi người đàn ông làm việc bị ướt, làm tăng nguy cơ bị điện giật. "Không có dấu hiệu nạn nhân bị tấn công vật lý hoặc bị bỏng bên ngoài. Nạn nhân đi chân trần vào thời điểm đó, điều này có thể khiến nạn nhân có nguy cơ bị điện giật", cảnh sát thông tin.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ xác nhận Phonsari tử vong vì ngừng tim do điện giật.

Cảnh sát trưởng Karon, Đại tá Cảnh sát Khundet Na Nongkhai, xác nhận cuộc điều tra về vụ tai nạn chết người này đã được tiến hành.

Theo The Phuket News, cảnh sát cũng đang xem xét lại các quy trình an toàn tại khách sạn để xác định xem các biện pháp an toàn điện có được áp dụng trong quá trình cải tạo hay không.

