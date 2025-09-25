Hà Nội

Thế giới

Đường phố ngập lụt vì mưa lớn, 7 người bị điện giật tử vong

Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều vực ở Kolkata, Ấn Độ, chìm trong biển nước và ít nhất 7 người bị điện giật tử vong.

An An (Theo India Today)

Theo India Today, mưa lớn kéo dài suốt đêm đã làm tê liệt Kolkata hôm 23/9, khiến nhiều khu vực rộng lớn của thành phố chìm trong biển nước, giao thông đình trệ. Ít nhất 7 người bị điện giật, cho thấy tác động nghiêm trọng của mưa lũ chỉ vài ngày trước khi lễ hội Durga Puja bắt đầu.

ando1.png
Mưa lớn gây ngập lụt ở Ấn Độ. Ảnh: IT.

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), thành phố này đã ghi nhận lượng mưa lên tới 185 mm chỉ trong 3 giờ, đây là lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua. Hình ảnh được ghi lại cho thấy nhiều khu vực rộng lớn bị ngập trong nước, người dân phải vật lộn để di chuyển trong tình trạng ngập sâu đến đầu gối.

ando2.png
Ảnh: IT.

Alipore ghi nhận lượng mưa 247,5 mm trong 24 giờ, gây ngập đường sá, nhà cửa và các khu chợ ở nhiều khu vực. Trận mưa như trút nước đã làm gián đoạn dịch vụ đường sắt và tàu điện ngầm, khiến nhiều chuyến tàu phải dời lịch, ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho lễ hội.

Ba chuyến tàu đường dài, gồm Kolkata-Amritsar Express, Kolkata-Jammu Tawi Express và Kolkata-Balurghat Express, đã được lên lịch lại, trong khi các dịch vụ ngoại ô ở khu vực Howrah và Sealdah phải tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn do đường ray và sân ga bị ngập.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lũ quét ở Ấn Độ

Nguồn video: Al Jazeera
