Bị điện giật trên cánh đồng, 5 người trong một gia đình tử vong

5 người trong một gia đình, bao gồm 2 trẻ em, đã bị điện giật tử vong trên cánh đồng ở bang Maharashtra, Ấn Độ.

Theo NDTV, vụ việc thương tâm xảy ra tại cánh đồng gần làng Khedi, Jalgaon, bang Maharashtra, vào ngày 20/8. Các nạn nhân được cho là đã tiếp xúc với dây điện cao thế được lắp đặt trên cánh đồng để bảo vệ mùa màng khỏi động vật hoang dã.

Danh tính những người thiệt mạng được xác định là Vikas Ramlal Pavra, vợ ông là Suman Pavra, hai con trai của họ là Pawan và Kawal, và mẹ vợ của Pavra. Cô con gái 1 tuổi rưỡi của họ, Durga, may mắn sống sót trong thảm kịch.

Ảnh minh họa: NDTV.

Theo cảnh sát, gia đình Pavra đến từ Burhanpur ở Madhya Pradesh và làm công nhân nhập cư tại làng Ambe Vadgaon thuộc Pachora. Sáng 20/8, họ đến một cánh đồng gần đó để tìm việc làm và vô tình chạm vào dây điện bị hở.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chủ trang trại đã lắp đặt hàng rào điện trái phép trên cánh đồng để ngăn lợn rừng vào ruộng phá hoại mùa màng. Cảnh sát xác nhận trước đó đã có hai con lợn rừng chết trên cùng cánh đồng do bị điện giật.

Sau vụ việc, cảnh sát Erandol đã bắt giữ chủ trang trại và lập hồ sơ vụ án.

Thảm kịch này đã gây ra sự phẫn nộ trong khu vực, dân làng yêu cầu chính quyền đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ gây nguy hiểm đến tính mạng con người bằng cách đặt bẫy điện trái phép trên đất nông nghiệp.

