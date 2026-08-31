Mỹ tấn công hệ thống rải thủy lôi trên đảo của Iran

AP dẫn lời người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết, quân đội Mỹ tiến hành cuộc tấn công sau khi phát hiện các lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng tên lửa mang thủy lôi vào eo biển Hormuz hôm 30/8.

Tuần trước, quân đội Mỹ đã hoàn thành việc rà phá thủy lôi khỏi các tuyến đường vận chuyển quốc tế trong eo biển.

Một số tàu ở eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, hồi tháng 4/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.

Các hãng thông tấn bán chính thức ở Iran đưa tin về tiếng nổ gần đảo Larak. Trong một tuyên bố được Đài truyền hình nhà nước Iran đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran xác nhận "có một số thương vong".

Sau đó, Đài truyền hình nhà nước Iran chiếu cảnh họ cho là tên lửa đạn đạo do Iran bắn vào các căn cứ của Mỹ ở Jordan để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ. Lực lượng vũ trang Jordan cho biết họ đã đánh chặn 8 tên lửa xâm nhập không phận nước này vào sáng sớm 31/8.

Các quan chức quân sự Mỹ bác bỏ tuyên bố của Iran rằng cuộc tấn công mới nhất của Mỹ là hành động gây hấn, khẳng định rằng đây là "hành động có giới hạn và chính xác" nhằm vào cái mà họ cho là lực lượng rải thủy lôi.

"Về bản chất, Iran đã tạo ra mối đe dọa và quân đội Mỹ đã loại bỏ nó để bảo vệ các thủy thủ dân sự, vận tải thương mại và sự lưu thông tự do của thương mại toàn cầu", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố vào tối 30/8.

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