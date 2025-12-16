Hà Nội

Thế giới

Mỹ tấn công 3 tàu nghi chở ma túy, 8 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ mới đây tấn công 3 tàu bị cáo buộc chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương, khiến tổng cộng 8 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

>>> Mời độc giả xem video: Mỹ tấn công 3 tàu nghi chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương, 8 người thiệt mạng

Nguồn video: X

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã tấn công 3 tàu bị cáo buộc chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương hôm 15/12, khiến tổng cộng 8 người thiệt mạng.

"Cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu do các tổ chức khủng bố được chỉ định vận hành", Quân đội Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội. Họ không đưa ra bằng chứng về cáo buộc buôn ma túy nhưng đã đăng tải đoạn video cho thấy con tàu di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ.

tau.png
Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công 3 tàu bị cáo buộc chở ma túy ở Đông Thái Bình Dương hôm 15/12, khiến 8 người thiệt mạng. Ảnh: X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc tấn công này là cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ, đồng thời tuyên bố Mỹ đang tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với các băng đảng ma túy.

Kể từ đầu tháng 9 đến nay, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu thuyền nghi chở ma túy ở vùng Caribe và Đông Thái Bình Dương đã khiến ít nhất 95 người thiệt mạng.

Chiến dịch chống ma túy này của Mỹ gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Washington cáo buộc chính phủ của ông Maduro có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Tuy nhiên, Tổng thống Maduro khẳng định mục đích thực sự của các hoạt động quân sự của Mỹ là nhằm buộc ông phải từ chức.

Trong một diễn biến leo thang mạnh mẽ vào tuần trước, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi bờ biển Venezuela. Chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc tàu này buôn lậu dầu thô bất hợp pháp.

