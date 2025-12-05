Hà Nội

Thế giới

Mỹ lại tấn công tàu nghi chở ma túy, 4 người thiệt mạng

Cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào một tàu nghi chở ma túy bất hợp pháp ở Đông Thái Bình Dương đã khiến 4 người thiệt mạng.

An An (Theo The Guardian)

The Guardian đưa tin, Lầu Năm Góc ngày 4/12 tuyên bố rằng Quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tàu nghi chở ma túy bất hợp pháp ở phía đông Thái Bình Dương, khiến 4 người đàn ông trên tàu thiệt mạng.

Video về cuộc tấn công mới đã được Bộ Tư lệnh Miền nam của Mỹ đăng tải trên mạng xã hội, kèm theo tuyên bố rằng: "Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, lực lượng đặc nhiệm Southern Spear đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một tàu do một tổ chức khủng bố điều hành ở vùng biển quốc tế".

my.png
Mỹ tấn công nhằm vào tàu nghi chở ma túy bất hợp pháp ở Đông Thái Bình Dương khiến 4 người thiệt mạng. Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ/X.

"Thông tin tình báo xác nhận con tàu đang chở ma túy bất hợp pháp và đang di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy đã được biết đến ở Đông Thái Bình Dương. 4 'kẻ khủng bố ma túy' trên tàu đã bị tiêu diệt", tuyên bố cho biết thêm.

Đoạn video cho thấy một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra trên tàu khi nó đang di chuyển trên mặt nước, tiếp theo là hình ảnh con tàu bốc cháy và khói đen bốc lên.

Quân đội Mỹ cho biết, kể từ tháng 9 đến nay, họ đã tiến hành 22 cuộc tấn công vào những chiếc tàu bị nghi chở ma túy, khiến gần 86 người thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về vụ Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy trước đây

Nguồn video: RT
