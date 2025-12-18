Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ nhân Nam Phi khéo xử lý sự cố trang phục trong bán kết Miss Cosmo 2025

Giải trí

Mỹ nhân Nam Phi khéo xử lý sự cố trang phục trong bán kết Miss Cosmo 2025

Pale Legoabe - đại diện Nam Phi bình tĩnh xử lý khi tà váy bị tuột do giày cao gót trong bán kết Miss Cosmo 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Tối ngày 17/12, Pale Legoabe cùng hơn 70 thí sinh bước vào bán kết Miss Cosmo 2025. Đại diện Nam Phi không may bị tuột tà váy do giày cao gót. Nhanh chóng, Pale Legoabe điều chỉnh trang phục để hoàn thành phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Báo Lâm Đồng Điện Tử.
Tối ngày 17/12, Pale Legoabe cùng hơn 70 thí sinh bước vào bán kết Miss Cosmo 2025. Đại diện Nam Phi không may bị tuột tà váy do giày cao gót. Nhanh chóng, Pale Legoabe điều chỉnh trang phục để hoàn thành phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Báo Lâm Đồng Điện Tử.
Mỹ nhân Nam Phi tự tin xử lý tình huống, nhận được lời khen của nhiều khán giả. Ảnh: Báo Lâm Đồng Điện Tử.
Mỹ nhân Nam Phi tự tin xử lý tình huống, nhận được lời khen của nhiều khán giả. Ảnh: Báo Lâm Đồng Điện Tử.
Trong bán kết Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh - đại diện Việt Nam diện đầm dạ hội tông đỏ, xẻ tà cao. Ảnh: Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
Trong bán kết Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh - đại diện Việt Nam diện đầm dạ hội tông đỏ, xẻ tà cao. Ảnh: Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
Theo ban tổ chức Miss Cosmo Vietnam, trang phục dạ hội của Phương Linh lấy cảm hứng từ tinh thần Eclipse - nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa để định hình bản lĩnh. Ảnh: Tiền Phong.
Theo ban tổ chức Miss Cosmo Vietnam, trang phục dạ hội của Phương Linh lấy cảm hứng từ tinh thần Eclipse - nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa để định hình bản lĩnh. Ảnh: Tiền Phong.
Phương Linh khoe vóc dáng săn chắc với áo tắm hai mảnh ở bán kết Miss Cosmo 2025. Ảnh: Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
Phương Linh khoe vóc dáng săn chắc với áo tắm hai mảnh ở bán kết Miss Cosmo 2025. Ảnh: Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 công bố các giải phụ trong bán kết. Thí sinh Cuba - Amys Napoles Ochoa đoạt giải Thí sinh catwalk tốt nhất. Top 5 giải thưởng này gồm các đại diện: Colombia, Brazil, Thái Lan và Sierra Leone. Ảnh: Miss Cosmo.
Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 công bố các giải phụ trong bán kết. Thí sinh Cuba - Amys Napoles Ochoa đoạt giải Thí sinh catwalk tốt nhất. Top 5 giải thưởng này gồm các đại diện: Colombia, Brazil, Thái Lan và Sierra Leone. Ảnh: Miss Cosmo.
Đại diện Peru - Kelin Rivera Kroll giành giải Thí sinh diện áo dài đẹp nhất. Top 5 giải thưởng này gồm các đại diện: Bahamas, Philippines, Ecuador và Việt Nam. Ảnh: Miss Cosmo.
Đại diện Peru - Kelin Rivera Kroll giành giải Thí sinh diện áo dài đẹp nhất. Top 5 giải thưởng này gồm các đại diện: Bahamas, Philippines, Ecuador và Việt Nam. Ảnh: Miss Cosmo.
Giải Thí sinh diện áo tắm đẹp nhất được trao cho đại diện Brazil - Gabriela Borges. Top 5 giải thưởng này gồm các đại diện: Ấn Độ, Mexico, Myanmar và Panama. Ảnh: Miss Cosmo.
Giải Thí sinh diện áo tắm đẹp nhất được trao cho đại diện Brazil - Gabriela Borges. Top 5 giải thưởng này gồm các đại diện: Ấn Độ, Mexico, Myanmar và Panama. Ảnh: Miss Cosmo.
Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra ngày 20/12 tại TPHCM. Đương kim hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Ảnh: Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra ngày 20/12 tại TPHCM. Đương kim hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Ảnh: Báo Phụ Nữ Thủ Đô.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Miss Cosmo 2025 #bán kết Miss Cosmo 2025 #chung kết Miss Cosmo 2025 #chung kết Miss Cosmo #Hoa hậu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT