Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ nhân Indonesia thăng hạng sắc vóc sau 1 năm đăng quang Miss Cosmo

Giải trí

Mỹ nhân Indonesia thăng hạng sắc vóc sau 1 năm đăng quang Miss Cosmo

Ketut Permata Juliastrid Sari gợi cảm bội phần trước thềm trao vương miện Miss Cosmo cho người kế nhiệm. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Ketut)
Tháng 10/2024, Ketut Permata Juliastrid Sari giành vương miện Miss Cosmo, vượt mặt hơn 50 người đẹp khác. Theo VOV, trước Miss Cosmo 2025, cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 Puteri Indonesia 2024.
Tháng 10/2024, Ketut Permata Juliastrid Sari giành vương miện Miss Cosmo, vượt mặt hơn 50 người đẹp khác. Theo VOV, trước Miss Cosmo 2025, cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 Puteri Indonesia 2024.
Mỹ nhân Indonesia sở hữu thân hình săn chắc, làn da bánh mật khỏe khoắn.
Mỹ nhân Indonesia sở hữu thân hình săn chắc, làn da bánh mật khỏe khoắn.
Ketut ngày càng gợi cảm, sắc sảo sau khi đăng quang Miss Cosmo 2024.
Ketut ngày càng gợi cảm, sắc sảo sau khi đăng quang Miss Cosmo 2024.
Là một người mẫu chuyên nghiệp, nàng hậu trình diễn cuốn hút, tạo dáng tự tin trước ống kính máy ảnh.
Là một người mẫu chuyên nghiệp, nàng hậu trình diễn cuốn hút, tạo dáng tự tin trước ống kính máy ảnh.
Theo Vietnamnet, Ketut từng học ngành Quản lý tại Đại học Udayana, hiện tại theo học ngành Thiết kế ứng dụng tại Học viện Thiết kế và Kinh doanh Bali.
Theo Vietnamnet, Ketut từng học ngành Quản lý tại Đại học Udayana, hiện tại theo học ngành Thiết kế ứng dụng tại Học viện Thiết kế và Kinh doanh Bali.
Đương kim hoa hậu có nhiều tài lẻ như chơi vĩ cầm, ca hát và hội họa.
Đương kim hoa hậu có nhiều tài lẻ như chơi vĩ cầm, ca hát và hội họa.
Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 cho biết, Ketut sẽ trình diễn trong chung kết với vai trò ca sĩ.
Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 cho biết, Ketut sẽ trình diễn trong chung kết với vai trò ca sĩ.
Theo ban tổ chức Miss Cosmo 2025, Ketut đang có một nhiệm kỳ rực rỡ. Màn trình diễn sắp tới của cô không chỉ là một tiết mục âm nhạc mà còn là lời tri ân cô dành cho khán giả. Tiết mục sẽ được trau chuốt tỉ mỉ để truyền tải hành trình ấn tượng của mỹ nhân Indonesia.
Theo ban tổ chức Miss Cosmo 2025, Ketut đang có một nhiệm kỳ rực rỡ. Màn trình diễn sắp tới của cô không chỉ là một tiết mục âm nhạc mà còn là lời tri ân cô dành cho khán giả. Tiết mục sẽ được trau chuốt tỉ mỉ để truyền tải hành trình ấn tượng của mỹ nhân Indonesia.
Trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm, Ketut hoạt động tích cực ở Việt Nam. Ngoài ra, cô còn đến 15 năm quốc gia tham gia các hoạt động với vai trò đương kim hoa hậu.
Trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm, Ketut hoạt động tích cực ở Việt Nam. Ngoài ra, cô còn đến 15 năm quốc gia tham gia các hoạt động với vai trò đương kim hoa hậu.
Trong chung kết Miss Cosmo 2025 vào ngày 20/12, mỹ nhân Thái Lan Karnruethai Tassabut sẽ kết thúc nhiệm kỳ là Á hậu Miss Cosmo 2024. Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, Mook là MC song ngữ (Thái – Anh) và người mẫu. Cô tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật tại Đại học Silpakorn.
Trong chung kết Miss Cosmo 2025 vào ngày 20/12, mỹ nhân Thái Lan Karnruethai Tassabut sẽ kết thúc nhiệm kỳ là Á hậu Miss Cosmo 2024. Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, Mook là MC song ngữ (Thái – Anh) và người mẫu. Cô tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật tại Đại học Silpakorn.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Ketut)
#Miss Cosmo #đăng quang Miss Cosmo #Miss Cosmo 2025 #chung kết Miss Cosmo 2025

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT