Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 người đẹp trình diễn áo tắm ấn tượng nhất ở Miss Cosmo 2025

Giải trí

5 người đẹp trình diễn áo tắm ấn tượng nhất ở Miss Cosmo 2025

Top 5 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Cosmo 2025 gồm đại diện Brazil, Ấn Độ, Mexico, Myanmar và Panama.

Thu Cúc (tổng hợp)
Phần thi Best in Swimsuit (Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất) thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 vừa diễn ra tại Huế. Ban tổ chức công bố top 5 phần thi gồm đại diện Brazil, Ấn Độ, Mexico, Myanmar và Panama. Ảnh: Missosology.
Phần thi Best in Swimsuit (Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất) thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Cosmo 2025 vừa diễn ra tại Huế. Ban tổ chức công bố top 5 phần thi gồm đại diện Brazil, Ấn Độ, Mexico, Myanmar và Panama. Ảnh: Missosology.
Ban tổ chức cho biết, top 5 Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất có những bước catwalk năng động, tự tin. Ảnh: Miss Cosmo.
Ban tổ chức cho biết, top 5 Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất có những bước catwalk năng động, tự tin. Ảnh: Miss Cosmo.
Trước Miss Cosmo 2025, đại diện Brazil Gabriela Borges đoạt nhiều thành tích sắc đẹp. Cô đăng quang Miss Brazil All Nations 2019, đoạt á hậu Miss Grand Brazil 2022. Ảnh: Instagram Gabriela Borges.
Trước Miss Cosmo 2025, đại diện Brazil Gabriela Borges đoạt nhiều thành tích sắc đẹp. Cô đăng quang Miss Brazil All Nations 2019, đoạt á hậu Miss Grand Brazil 2022. Ảnh: Instagram Gabriela Borges.
Gabriela năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp ngành thời trang. Cô là doanh nhân, người mẫu. Ảnh: Instagram Gabriela Borges.
Gabriela năm nay 27 tuổi, tốt nghiệp ngành thời trang. Cô là doanh nhân, người mẫu. Ảnh: Instagram Gabriela Borges.
Đại diện Ấn Độ - Vipra Mehta năm nay 22 tuổi, là người mẫu, diễn viên. Cô gia nhập làng giải trí Ấn Độ từ năm 5 tuổi. Ảnh: Instagram Vipra Mehta.
Đại diện Ấn Độ - Vipra Mehta năm nay 22 tuổi, là người mẫu, diễn viên. Cô gia nhập làng giải trí Ấn Độ từ năm 5 tuổi. Ảnh: Instagram Vipra Mehta.
Vipra đăng quang cuộc thi Miss Diva Cosmo 2024. Ảnh: Instagram Vipra Mehta.
Vipra đăng quang cuộc thi Miss Diva Cosmo 2024. Ảnh: Instagram Vipra Mehta.
Đại diện Mexico - Angela Yuriar sinh năm 2000, là doanh nhân. Ảnh: FB Angela Yuriar.
Đại diện Mexico - Angela Yuriar sinh năm 2000, là doanh nhân. Ảnh: FB Angela Yuriar.
Trước Miss Cosmo 2025, Angela vào top 20 cuộc thi Miss Grand International 2020. Ảnh: FB Angela Yuriar.
Trước Miss Cosmo 2025, Angela vào top 20 cuộc thi Miss Grand International 2020. Ảnh: FB Angela Yuriar.
Đại diện Myanmar - Myint Myat Moe là người mẫu, diễn viên và sinh viên ngành quản trị Kinh doanh. Trước Miss Cosmo 2025, cô đoạt á hậu 1 Miss Grand Myanmar 2024. Ảnh: Instagram Myint Myat Moe.
Đại diện Myanmar - Myint Myat Moe là người mẫu, diễn viên và sinh viên ngành quản trị Kinh doanh. Trước Miss Cosmo 2025, cô đoạt á hậu 1 Miss Grand Myanmar 2024. Ảnh: Instagram Myint Myat Moe.
Đại diện Panama - Italy Mora tốt nghiệp cử nhân, trình diễn trên sàn diễn của nhiều thương hiệu thời trang. Cô cũng xuất hiện trong các video âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Đại diện Panama - Italy Mora tốt nghiệp cử nhân, trình diễn trên sàn diễn của nhiều thương hiệu thời trang. Cô cũng xuất hiện trong các video âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Miss Cosmo #Miss Cosmo 2025 #chung kết Miss Cosmo #vương miện Miss Cosmo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT