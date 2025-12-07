Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ nhân Mexico vừa bị trộm tài sản, là thí sinh nổi bật ở Miss Cosmo 2025

Giải trí

Mỹ nhân Mexico vừa bị trộm tài sản, là thí sinh nổi bật ở Miss Cosmo 2025

Leon Yuriar Angela Michelle được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất ở Miss Cosmo 2025. Mới đây, mỹ nhân Mexico trình báo việc bị mất túi xách.

Thu Cúc (tổng hợp)
Leon Yuriar Angela Michelle đang tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại Việt Nam. Sáng ngày 6/12, mỹ nhân Mexico trình báo việc bị mất túi xách chứa thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác khi tham gia sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Leon Yuriar Angela Michelle đang tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại Việt Nam. Sáng ngày 6/12, mỹ nhân Mexico trình báo việc bị mất túi xách chứa thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác khi tham gia sự kiện ở Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Leon Yuriar Angela Michelle là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP HCM) là diễn viên tham gia sự kiện. Nguyễn Lâm Thái khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho Leon Yuriar Angela Michelle. Ảnh: Miss Cosmo.
Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản của Leon Yuriar Angela Michelle là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TP HCM) là diễn viên tham gia sự kiện. Nguyễn Lâm Thái khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho Leon Yuriar Angela Michelle. Ảnh: Miss Cosmo.
Theo Tiền Phong, nhận lại tài sản, mỹ nhân Mexico gửi lời cảm ơn lực lượng công an Việt Nam vì đã nhanh chóng điều tra, giúp cô cảm thấy an tâm và trân trọng tinh thần trách nhiệm của công an Đà Lạt. Vụ việc hiện được tiếp tục xử lý theo quy định. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Theo Tiền Phong, nhận lại tài sản, mỹ nhân Mexico gửi lời cảm ơn lực lượng công an Việt Nam vì đã nhanh chóng điều tra, giúp cô cảm thấy an tâm và trân trọng tinh thần trách nhiệm của công an Đà Lạt. Vụ việc hiện được tiếp tục xử lý theo quy định. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Leon đang là một trong những thí sinh được đánh giá cao ở Miss Cosmo 2025. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Leon đang là một trong những thí sinh được đánh giá cao ở Miss Cosmo 2025. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Mỹ nhân Mexico khoe vóc dáng cân đối, săn chắc trong phần thi bikini ở Miss Cosmo 2025 cách đây ít ngày. Ảnh: Miss Cosmo.
Mỹ nhân Mexico khoe vóc dáng cân đối, săn chắc trong phần thi bikini ở Miss Cosmo 2025 cách đây ít ngày. Ảnh: Miss Cosmo.
Leon vào top 5 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Cosmo 2025 cùng các đại diện Brazil, Ấn Độ, Myanmar và Panama. Ảnh: Miss Cosmo.
Leon vào top 5 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất Miss Cosmo 2025 cùng các đại diện Brazil, Ấn Độ, Myanmar và Panama. Ảnh: Miss Cosmo.
Tính đến 11h15 phút ngày 6/11, đại diện Mexico tạm thời xếp thứ 10 ở hạng mục Người đẹp được yêu thích nhất. Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 cho hay, thí sinh giành chiến thắng hạng mục sẽ vào top 10 chung cuộc. Ảnh: Miss Cosmo
Tính đến 11h15 phút ngày 6/11, đại diện Mexico tạm thời xếp thứ 10 ở hạng mục Người đẹp được yêu thích nhất. Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 cho hay, thí sinh giành chiến thắng hạng mục sẽ vào top 10 chung cuộc. Ảnh: Miss Cosmo
Leon sinh năm 2000, là doanh nhân, người mẫu. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Leon sinh năm 2000, là doanh nhân, người mẫu. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Mỹ nhân Mexico từng lọt top 20 cuộc thi Miss Grand International 2020. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Mỹ nhân Mexico từng lọt top 20 cuộc thi Miss Grand International 2020. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Leon hiện tại cạnh tranh vương miện Miss Cosmo 2025 với hơn 60 thí sinh khác. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Leon hiện tại cạnh tranh vương miện Miss Cosmo 2025 với hơn 60 thí sinh khác. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Chung kết Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20/12. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Chung kết Miss Cosmo 2025 sẽ diễn ra vào ngày 20/12. Ảnh: FB Leon Yuriar Angela Michelle.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Miss Cosmo 2025 #Miss Cosmo #chung kết Miss Cosmo 2025 #Leon Yuriar Angela Michelle #Hoa hậu Mexico

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT