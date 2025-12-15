Hà Nội

Hoa hậu Phương Linh gợi cảm, đọ sắc mỹ nhân Brazil ở Miss Cosmo 2025

Giải trí

Hoa hậu Phương Linh gợi cảm, đọ sắc mỹ nhân Brazil ở Miss Cosmo 2025

Hoa hậu Phương Linh và Gabriela Borges - đại diện Brazil quyến rũ không kém cạnh nhau khi đọ sắc ở Miss Cosmo 2025.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Phương Linh đăng tải loạt ảnh bên Gabriela Borges (phải). Phương Linh diện áo croptop cùng chân váy xẻ tà cao. Gabriela diện váy cúp ngực màu hồng nổi bật, ôm sát cơ thể với phần chân váy có bèo nhún.
Gabriela sở hữu gương mặt đẹp sắc sảo, vóc dáng quyến rũ. Phương Linh có gương mặt thanh tú, thân hình gợi cảm.
Phương Linh và mỹ nhân Brazil đều cuốn hút mọi ánh nhìn khi ăn mặc gợi cảm.
Vì Miss Cosmo 2025 được tổ chức tại Việt Nam, nhiều khán giả cho rằng Phương Linh có tâm lý thoải mái và tập trung tối đa cho các hoạt động.
Nhiều khán giả đánh giá cao đại diện Việt Nam ở Miss Cosmo 2025 bởi cô có thành tích học tập tốt. Phương Linh đã tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ).
Phương Linh đoạt vương miện Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 hồi tháng 6. Sau đó, cô miệt mài tập luyện, trau dồi các kỹ năng để tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế.
Đại diện Việt Nam không có tên trong danh sách top 5 Người đẹp catwalk tốt nhất và top 5 Người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất. Thành tích hiện tại của Phương Linh là top 5 Người đẹp áo dài.
Phương Linh cho biết, top 5 Người đẹp áo dài là thành tích mà cô mong đợi nhất, Người đẹp áo dài cũng là phần thi khiến trái tim cô luôn rung động mỗi khi nghĩ về. Phương Linh cảm ơn khán giả, Trung Đinh - nhà thiết kế đã đặt rất nhiều tâm huyết vào chiếc áo dài mang hình ảnh Bến Nhà Rồng và sông Sài Gòn dành cho Phương Linh.
Phương Linh cùng các thí sinh đang tích cực tập luyện cho chung kết Miss Cosmo 2025.
Chung kết Miss Cosmo 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 20/12.
