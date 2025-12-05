Phong cách thời trang của Hoa hậu Phương Linh ở Miss Cosmo 2025

Hà Nội

Giải trí

Ở Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh liên tục thay đổi phong cách thời trang để phù hợp với từng hoạt động đồng thời giữ được vẻ rạng rỡ. 

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Phương Linh)
Cuộc thi Miss Cosmo 2025 đang diễn ra tại Việt Nam. Hoa hậu Phương Linh là đại diện Việt Nam. Trong buổi nhận sash, Phương Linh diện thiết kế Phù Vân Long Ẩn.
Theo Tiền Phong, Phù Vân Long Ẩn mang đến hình ảnh “rồng ẩn - mây vờn". Đường cắt xẻ táo bạo giúp Phương Linh khoe trọn đôi chân dài, tôn lên vẻ đẹp vừa mềm mại vừa đầy nội lực.
Trong một hoạt động khác, Phương Linh diện bộ đầm có đường cắt xẻ cao táo bạo, chi tiết cắt khoét tinh tế ở phần eo.
Phương Linh búi cao gọn gàng, trang điểm nhấn vào đôi mắt sắc sảo.
Đại diện Việt Nam quyến rũ, thanh lịch với đầm đen khi dự tiệc tối thuộc khuôn khổ cuộc thi.
Điểm nhấn trang phục của Phương Linh là phần viền cúp ngực được đính kết dày đặc pha lê màu bạc.
Hoa hậu Phương Linh còn chọn phong cách ăn mặc cá tính, năng động ở Miss Cosmo 2025.
Người đẹp đăng quang Miss Cosmo Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào tháng 6/2025. Phương Linh cao 1m75, có số đo ba vòng 87-65-91cm.
Học vấn của Phương Linh được đánh giá cao. Theo Znews, cô tốt nghiệp Đại học University of Washington (Mỹ). Phương Linh từng làm kiểm toán công nghệ thông tin tại một trong bốn tập đoàn kiểm toán lớn thế giới, chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin tại một tập đoàn công nghệ.
Phương Linh chia sẻ trên Vietnamnet, cô đặt mục tiêu vào top 5 Miss Cosmo. ''Tôi là người không bao giờ chỉ nhìn một mặt mà luôn nhìn hai mặt - nếu đạt được thì tốt, còn nếu không vẫn đã có tất cả giá trị từ quá trình chuẩn bị", cô nói.
Để chuẩn bị cho cuộc thi Miss Cosmo 2025, Phương Linh đã học makeup, làm tóc, xin kinh nghiệm từ những người đi trước như Miss Cosmo Vietnam 2023 Bùi Xuân Hạnh, đương kim Miss Cosmo 2024 Tata Juliastrid.
