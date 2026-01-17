Hà Nội

Thế giới

Mỹ muốn giải quyết vấn đề Iran bằng ngoại giao

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng đang diễn ra với Iran.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 16/1, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao thay vì hành động quân sự để giải quyết tình trạng căng thẳng đang diễn ra với Iran, đồng thời kêu gọi Tehran giảm quy mô các chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.

“Tôi hy vọng sẽ có một giải pháp ngoại giao. Tôi thực sự hy vọng như vậy”, ông Witkoff nói.

untitled.png
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Pool/TASS.

Đặc phái viên Mỹ nêu rõ các yêu cầu của Washington đối với Tehran, trong đó có việc Iran phải thu hẹp chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Iran phải cắt giảm kho dự trữ cả vật liệu phân hạch và tên lửa, cũng như chấm dứt việc hỗ trợ cho các “lực lượng ủy nhiệm” nước ngoài, ông Witkoff nói thêm mà không giải thích chi tiết.

Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự, trong khi Israel nhiều lần tuyên bố Tehran sắp chế tạo bom nguyên tử. Đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araghchi, cho biết nước này sẵn sàng đưa ra những đảm bảo chính thức về bản chất nghiên cứu của mình.

“Chúng tôi có thể đảm bảo tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân của mình, rằng nó sẽ luôn luôn hòa bình. Đổi lại, chúng tôi mong muốn các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ”, Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

Đồng thời, ông Araghchi cũng nhấn mạnh rằng chương trình tên lửa của Tehran là không thể thương lượng, vì nó được coi là cần thiết cho quốc phòng và răn đe.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
