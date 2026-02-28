Tìm thấy xác tàu hơi nước bị đắm hơn 150 năm trước

Nhóm tìm kiếm đã phát hiện xác tàu Lac La Belle bị đắm trong một trận bão trên hồ Michigan (Mỹ) hơn 150 năm trước.

AP đưa tin ngày 16/2, các nhà tìm kiếm đã phát hiện xác một tàu hơi nước bị chìm trong trận bão trên hồ Michigan vào cuối thế kỷ 19, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài gần 60 năm.

Shipwreck World, một tổ chức chuyên tìm kiếm xác tàu đắm trên toàn cầu, thông báo hôm 13/2 rằng đội tìm kiếm do thợ săn xác tàu đến từ Illinois, ông Paul Ehorn, dẫn đầu đã tìm thấy tàu Lac La Belle ở vị trí cách bờ khoảng 32 km, nằm giữa Racine và Kenosha, bang Wisconsin, vào tháng 10/2022.

Tàu hơi nước Lac La Belle. Xác con tàu bị đắm hơn 150 năm trước này đã được tìm thấy. Ảnh: greatlakeships.org/Wikipedia.

Ông Ehorn cho biết thông báo tìm thấy xác tàu Lac La Belle bị trì hoãn vì nhóm của ông muốn kèm theo mô hình video ba chiều của con tàu, nhưng thời tiết xấu và các điều kiện khác khiến đội lặn không thể quay lại xác tàu cho đến mùa hè năm ngoái.

Ông Ehorn, 80 tuổi, bắt đầu tìm kiếm xác tàu từ khi còn nhỏ. Ông đã cố gắng xác định vị trí của Lac La Belle từ năm 1965. Năm 2022, ông sử dụng một manh mối từ đồng nghiệp, cũng là tác giả sách về xác tàu, Ross Richardson, để thu hẹp phạm vi tìm kiếm và chỉ mất hai giờ sử dụng thiết bị sonar quét bên là đã phát hiện ra con tàu.

“Nó giống như một trò chơi, giải một câu đố. Đôi khi bạn không có nhiều mảnh ghép để hoàn thành bức tranh, nhưng lần này mọi thứ diễn ra suôn sẻ và chúng tôi đã tìm thấy nó ngay lập tức”, ông chia sẻ. Phát hiện này khiến ông “vô cùng phấn khích”.

Ehorn từ chối tiết lộ chi tiết về manh mối dẫn đến phát hiện này. Ông Richardson cho biết ngắn gọn qua điện thoại rằng ông biết một ngư dân tại “địa điểm nhất định” đã vớt được một vật dụng đặc trưng của tàu hơi nước thế kỷ 19. Ông không nói rõ thêm, chỉ cho biết việc săn tìm xác tàu ngày càng cạnh tranh và thông tin này có thể gợi mở cho các nhà nghiên cứu một hướng tiếp cận mới.

Theo Shipwreck World, tàu Lac La Belle được đóng năm 1864 tại Cleveland, bang Ohio. Con tàu dài 66 mét này từng hoạt động giữa Cleveland và hồ Superior, nhưng bị chìm trên sông St. Clair năm 1866 sau một vụ va chạm. Đến năm 1869, tàu được trục vớt và sửa chữa lại.

Đêm 13/10/1872, tàu rời Milwaukee đi Grand Haven, bang Michigan, trong điều kiện bão lớn, chở theo 53 hành khách và thủy thủ đoàn cùng hàng hóa gồm lúa mạch, thịt lợn, bột mì và rượu whisky. Khoảng hai giờ sau khi khởi hành, tàu bắt đầu bị nước tràn vào không kiểm soát. Thuyền trưởng quay đầu tàu về Milwaukee nhưng sóng lớn ập đến dập tắt lò hơi. Bão đẩy tàu trôi về phía nam. Khoảng 5 giờ sáng, thuyền trưởng ra lệnh hạ xuồng cứu sinh và tàu chìm phần đuôi trước.

Một trong các xuồng cứu sinh bị lật khi vào bờ, khiến 8 người thiệt mạng. Các xuồng còn lại cập bờ dọc bờ biển Wisconsin giữa Racine và Kenosha.

Ông Ehorn cho biết bên ngoài xác tàu phủ đầy trai quagga và các khoang trên đã biến mất, nhưng thân tàu vẫn còn nguyên vẹn và nội thất gỗ sồi bên trong vẫn ở tình trạng tốt.

Thư viện Water Wisconsin thuộc Đại học Wisconsin-Madison cho biết, Ngũ Đại Hồ (gồm 5 hồ lớn) có từ 6.000 đến 10.000 xác tàu đắm, phần lớn vẫn chưa được phát hiện. Trong những năm gần đây, các thợ săn xác tàu ngày càng khẩn trương tìm kiếm do lo ngại loài trai quagga xâm lấn đang dần phá hủy các xác tàu.

Lac La Belle là xác tàu thứ 15 mà ông Ehorn tìm thấy. “Lại thêm một xác tàu được tìm thấy. Giờ chuyển sang cái tiếp theo. Ngày càng khó hơn. Những xác tàu dễ tìm hơn đã tìm thấy hết rồi”, ông chia sẻ.

Theo nhà sử học hàng hải Brendon Baillod, Lac La Belle là một trong những xác tàu được "săn lùng" nhiều nhất trên hồ Michigan. Sau hơn 150 năm chìm dưới hồ nước, con tàu hơi nước chở khách hạng sang này cuối cùng đã được tìm thấy.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ lật thuyền ở Syria hồi năm 2022