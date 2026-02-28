Hà Nội

Quân sự - Thế giới

Kế hoạch mới của Triều Tiên: Phát triển vũ khí hạt nhân toàn diện đến 2030

Triều Tiên tập trung mở rộng kho vũ khí, chế tạo tên lửa mới và tàu ngầm hạt nhân, nhằm duy trì vị thế chiến lược vĩnh viễn trong khu vực.

Nguyễn Cúc

Triều Tiên vừa công bố kế hoạch tăng tốc mở rộng lực lượng hạt nhân trong những năm tới, trong đó Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh rằng vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là “vĩnh viễn, không thể đảo ngược” và đóng vai trò trung tâm trong an ninh quốc gia.

Theo chiến lược mới, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, đẩy nhanh sản xuất vật liệu phân hạch và nâng cao năng lực chế tạo để mở rộng kho vũ khí với tốc độ nhanh hơn. Lực lượng hạt nhân được xác định là “xương sống” của răn đe chiến lược, sẽ luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu thông qua huấn luyện và thử nghiệm thường xuyên.

article-69a11762707f60-69099870.jpg
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 của Triều Tiên trong lễ duyệt binh

Một trọng tâm lớn của kế hoạch là phát triển các phương tiện mang tiên tiến. Triều Tiên đặt mục tiêu chế tạo thế hệ mới tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), bao gồm các biến thể có thể phóng từ tàu ngầm. Đồng thời, nước này cũng thúc đẩy phát triển tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân, hệ thống phóng từ biển, máy bay không người lái tấn công tích hợp trí tuệ nhân tạo và các loại vũ khí chống vệ tinh.

Kế hoạch hiện đại hóa quân đội giai đoạn 2026–2030 được thông qua tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ chín, tập trung mạnh vào vũ khí chiến lược. Việc phát triển năng lực chống vệ tinh được xem là bước tiến đáng chú ý, trong bối cảnh xuất hiện suy đoán rằng Bình Nhưỡng có thể tìm cách tiếp cận công nghệ từ Nga nhằm tăng cường năng lực phòng thủ không gian.

Triều Tiên lần đầu chứng minh khả năng tấn công hạt nhân tới lãnh thổ Hoa Kỳ khi thử thành công tên lửa Hwasong-14 năm 2017. Đây được xem là bước ngoặt trong cán cân răn đe, giúp Bình Nhưỡng đạt năng lực tấn công liên lục địa.

Trong những năm gần đây, chương trình tên lửa của nước này tiếp tục được nâng cấp đáng kể. Các vụ thử Hwasong-17 năm 2022, Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn năm 2023 và Hwasong-19 năm 2024 cho thấy năng lực tấn công ngày càng mở rộng. Đến năm 2025, Triều Tiên công bố thêm mẫu ICBM mới, cho thấy tham vọng duy trì tốc độ phát triển nhanh.

article-69a1178c7eddf8-88050097.jpg
Các thành phần của hệ thống tên lửa chống vệ tinh A-235 của Nga

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc truyền thông nhà nước lần đầu công bố hình ảnh tàu ngầm hạt nhân đang được chế tạo. Khi đi vào hoạt động, lực lượng tàu ngầm này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước nhảy vọt cho năng lực răn đe hạt nhân trên biển, giúp Triều Tiên tiến gần hơn tới việc xây dựng “bộ ba hạt nhân” gồm năng lực tấn công từ đất liền, trên biển và trên không.

Nhìn chung, kế hoạch mới cho thấy Bình Nhưỡng đang theo đuổi chiến lược tăng cường răn đe toàn diện, kết hợp mở rộng kho vũ khí hạt nhân với phát triển các hệ thống tấn công tiên tiến nhằm củng cố vị thế chiến lược trong khu vực.

Triều Tiên đang đẩy nhanh mở rộng hạt nhân nhằm củng cố năng lực răn đe trước Hoa Kỳ và bảo đảm an ninh lâu dài. Chiến lược trọng tâm là xây dựng “bộ ba hạt nhân” gồm tên lửa trên đất liền, tàu ngầm hạt nhân và phương tiện mang trên không. Bình Nhưỡng cũng tập trung phát triển công nghệ mới như ICBM nhiên liệu rắn, vũ khí chống vệ tinh và UAV AI. Quan hệ quân sự với Nga được xem là yếu tố hỗ trợ nguồn lực và công nghệ.

Military Watch
Link bài gốc
https://militarywatchmagazine.com/article/nkorea-plans-accelerated-nuclear-buildup
