Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Mỹ kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn chìm trong bất ổn khi các cuộc biểu tình tiếp diễn.

Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Tehran ngày 12/1 ra thông báo kêu gọi công dân Mỹ “hãy rời khỏi Iran ngay lập tức”, đồng thời khuyến cáo người dân tự đánh giá rủi ro và lên kế hoạch đi lại vì “Chính phủ Mỹ không thể đảm bảo an toàn cho mọi người khi rời đi”.

my.png
Lực lượng an ninh Iran tại một cuộc biểu tình ở Tehran ngày 12/1/2026. Ảnh: Getty Images/Stringer.

"Công dân Mỹ có nguy cơ bị thẩm vấn, bắt giữ rất cao khi ở Iran", thông báo nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng chỉ cần sở hữu hộ chiếu Mỹ cũng có thể khiến họ bị giam giữ.

Thông báo cũng hướng dẫn những người không thể rời đi hãy “tìm một địa điểm an toàn trong nhà hoặc một tòa nhà an toàn khác” và tích trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

Căng thẳng giữa Tehran, Washington và Tây Jerusalem vẫn ở mức cao kể từ mùa hè năm 2025, khi Mỹ tham gia cùng Israel trong cuộc xung đột với Iran và ném bom các địa điểm hạt nhân quan trọng tại Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng cuộc tấn công đã ngăn chặn việc (Iran) phát triển vũ khí hạt nhân – những tuyên bố mà Tehran bác bỏ.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét “một số phương án rất mạnh”, trong đó không kích là “một trong nhiều phương án đang được cân nhắc”. Đáp lại, các quan chức Iran tuyên bố rằng các căn cứ và binh lính của Mỹ và Israel sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Washington can thiệp vào Iran.

Tehran cũng tuyên bố họ có bằng chứng về các phần tử xâm nhập được nước ngoài hậu thuẫn, bao gồm các nhân viên của cơ quan tình báo Mossad (Israel), đang hoạt động để gây hỗn loạn (tại Iran) và tạo cớ cho Washington can thiệp.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cuộc biểu tình ở Iran

Nguồn video: X/RT
#Bất ổn chính trị Iran #Quan hệ Mỹ - Iran #Xung đột Trung Đông #Chính sách đối ngoại Mỹ #Mỹ kêu gọi công dân rời Iran #biểu tình ở Iran

Bài liên quan

Thế giới

Thương vong trong cuộc biểu tình ở Iran tiếp tục tăng

Theo nguồn tin, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài hai tuần qua ở Iran.

AP đưa tin, các nhà hoạt động ngày 11/1 cho biết, ít nhất 544 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên toàn quốc ở Iran trong hai tuần qua.

Theo hãng Human Rights Activists News Agency (có trụ sở tại Mỹ), hơn 10.600 người khác bị bắt giữ những ngày qua. "Trong số những người thiệt mạng có 496 người biểu tình và 48 nhân viên an ninh", hãng này cho biết thêm.

Xem chi tiết

Thế giới

Lực lượng an ninh bắn hơi cay giải tán người biểu tình ở Iran

Lực lượng an ninh Iran đã phải bắn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar nổi tiếng ở thủ đô Tehran.

AP dẫn lời các nhân chứng cho biết, những người biểu tình tức giận trước thực trạng kinh tế của Iran đã tổ chức một cuộc biểu tình tại khu chợ Grand Bazaar. Đụng độ đã xảy ra khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình trong khu chợ.

ap26006456436955.jpg
Các cửa hàng đóng cửa trong cuộc biểu tình tại khu chợ chính lâu đời ở Tehran, Iran, ngày 6/1/2026. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Thế giới

35 người thiệt mạng, 1.200 người bị bắt trong cuộc biểu tình ở Iran

Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 1.200 người khác bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình gần đây ở Iran.

AP dẫn lời các nhà hoạt động ngày 6/1 cho biết, số người tử vong trong các vụ bạo lực liên quan đến các cuộc biểu tình ở Iran đã tăng lên ít nhất 35 người. Ngoài ra, hãng Human Rights Activists News Agency cho biết hơn 1.200 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình kéo dài hơn một tuần qua.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng đến hơn 250 địa điểm tại 27 trong số 31 tỉnh của Iran. Được biết, trong số những người thiệt mạng có 4 trẻ em.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới