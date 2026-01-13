Mỹ kêu gọi công dân rời Iran ngay lập tức

Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức.

RT đưa tin ngày 13/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh khẩn cấp, kêu gọi tất cả công dân Mỹ tại Iran phải rời khỏi nước này ngay lập tức trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn chìm trong bất ổn khi các cuộc biểu tình tiếp diễn.

Đại sứ quán ảo của Mỹ tại Tehran ngày 12/1 ra thông báo kêu gọi công dân Mỹ “hãy rời khỏi Iran ngay lập tức”, đồng thời khuyến cáo người dân tự đánh giá rủi ro và lên kế hoạch đi lại vì “Chính phủ Mỹ không thể đảm bảo an toàn cho mọi người khi rời đi”.

Lực lượng an ninh Iran tại một cuộc biểu tình ở Tehran ngày 12/1/2026. Ảnh: Getty Images/Stringer.

"Công dân Mỹ có nguy cơ bị thẩm vấn, bắt giữ rất cao khi ở Iran", thông báo nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng chỉ cần sở hữu hộ chiếu Mỹ cũng có thể khiến họ bị giam giữ.

Thông báo cũng hướng dẫn những người không thể rời đi hãy “tìm một địa điểm an toàn trong nhà hoặc một tòa nhà an toàn khác” và tích trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác.

Căng thẳng giữa Tehran, Washington và Tây Jerusalem vẫn ở mức cao kể từ mùa hè năm 2025, khi Mỹ tham gia cùng Israel trong cuộc xung đột với Iran và ném bom các địa điểm hạt nhân quan trọng tại Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump lập luận rằng cuộc tấn công đã ngăn chặn việc (Iran) phát triển vũ khí hạt nhân – những tuyên bố mà Tehran bác bỏ.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang xem xét “một số phương án rất mạnh”, trong đó không kích là “một trong nhiều phương án đang được cân nhắc”. Đáp lại, các quan chức Iran tuyên bố rằng các căn cứ và binh lính của Mỹ và Israel sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” nếu Washington can thiệp vào Iran.

Tehran cũng tuyên bố họ có bằng chứng về các phần tử xâm nhập được nước ngoài hậu thuẫn, bao gồm các nhân viên của cơ quan tình báo Mossad (Israel), đang hoạt động để gây hỗn loạn (tại Iran) và tạo cớ cho Washington can thiệp.

