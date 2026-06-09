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Số hóa - Xe

Mức ưu đãi lệ phí trước bạ cho ôtô điện kéo dài đến hết năm 2030

Chính phủ vừa gia hạn chính sách miễn lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô điện chạy pin đến 31/12/2030, thay vì kết thúc vào năm 2027 như quy định hiện hành.

Nguyễn Thảo
Video: Đề xuất miễn lệ phí trước bạ ôtô điện đến hết năm 2030.

Động thái này được đánh giá là bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Theo Nghị định số 202 vừa được ban hành, ôtô điện chạy pin sẽ tiếp tục được áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu là 0%. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Việc xác định và phân loại phương tiện thuộc nhóm ô tô điện chạy pin sẽ thực hiện theo quy định của Bộ Xây dựng.

Chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ dành cho ôtô điện được triển khai từ năm 2022 thông qua Nghị định số 10 của Chính phủ. Theo đó, người mua xe điện được miễn hoàn toàn lệ phí trước bạ trong 3 năm đầu, từ ngày 1/3/2022 đến hết tháng 2/2025.

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Mức ưu đãi lệ phí trước bạ cho ôtô điện kéo dài đến hết năm 2030.

Sau giai đoạn này, mức thu dự kiến được áp dụng bằng 50% so với xe sử dụng động cơ đốt trong có cùng số chỗ ngồi. Tuy nhiên, trước sự phát triển của thị trường và nhu cầu tiếp tục hỗ trợ ngành xe điện, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51 vào đầu năm 2025 để kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2/2027.

Với Nghị định số 202, thời gian hưởng ưu đãi tiếp tục được gia hạn thêm gần 4 năm. Điều này đồng nghĩa người mua ôtô điện trong giai đoạn tới vẫn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể khi đăng ký xe lần đầu.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì ưu đãi trước bạ cho ôtô điện không chỉ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xe điện trong nước. Đây cũng là một trong những giải pháp phục vụ mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

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Theo Bộ Tài chính, việc duy trì ưu đãi trước bạ cho ôtô điện không chỉ nhằm hỗ trợ người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh xe điện.

Cơ quan này cho biết quá trình thực hiện chính sách miễn lệ phí trước bạ trong những năm qua đã tạo tác động tích cực tới cả người sử dụng lẫn các doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, phân phối xe điện. Đồng thời, chính sách cũng góp phần khuyến khích xu hướng chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các dòng xe thân thiện hơn với môi trường.

Bộ Tài chính nhận định xe điện đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của ngành công nghiệp ôtô thế giới. Năm 2024, doanh số xe điện toàn cầu đã vượt 17 triệu chiếc, tương đương hơn 20% tổng lượng xe bán ra. Dự báo trong năm 2025, con số này có thể vượt 20 triệu xe và chiếm trên 25% thị phần toàn cầu.

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Việc tiếp tục miễn lệ phí trước bạ cho ôtô điện được xem là một trong những công cụ hỗ trợ trực tiếp, giúp giảm chi phí sở hữu xe cho người dân.

Cùng với đà tăng trưởng của doanh số, hệ thống hạ tầng phục vụ xe điện như mạng lưới trạm sạc cũng được đầu tư mở rộng tại nhiều quốc gia. Song song đó, nhiều chính phủ đang áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tăng cường các chính sách hỗ trợ phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục miễn lệ phí trước bạ cho ôtô điện được xem là một trong những công cụ hỗ trợ trực tiếp, giúp giảm chi phí sở hữu xe cho người dân, đồng thời tạo thêm điều kiện để thị trường xe điện tại Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong những năm tới.

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