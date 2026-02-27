Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ

Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với gần một nửa số quận huyện của nước này sau những trận mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

AP đưa tin, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 25/2 đối với gần một nửa số quận huyện của nước này sau những trận mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Sắc lệnh do Tổng thống lâm thời José María Balcázar ký và được công bố chính thức nhằm mục đích đẩy nhanh việc cấp vốn cho chính quyền địa phương và khu vực để đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu - bao gồm cầu, đường, nước và điện - đồng thời bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Một khu vực ở Arequipa, Peru, ngày 23/2/2026, sau trận lũ lụt. Ảnh: AP/Jose Sotomayor.﻿

"Hơn 700 quận huyện ở Peru dọc bờ biển Thái Bình Dương, dãy Andes và vùng Amazon hiện đang trong tình trạng khẩn cấp", nguồn tin cho hay.

Bộ Giao thông Vận tải Peru ngày 25/2 cho biết khoảng 931 km đường bộ trên toàn quốc đã bị hư hại, tập trung chủ yếu ở 4 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ. Những tuyến đường huyết mạch này phục vụ hơn nửa triệu người mỗi tuần.

"68 người đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến mưa kể từ tháng 12/2025. Trong số các nạn nhân gần đây có hai cha con bị cuốn trôi trong một vụ sạt lở đất ở Arequipa và một sĩ quan cảnh sát ở Lima bị chết đuối trên sông Rimac", nhà chức trách thông tin.

