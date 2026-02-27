Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ

Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với gần một nửa số quận huyện của nước này sau những trận mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 25/2 đối với gần một nửa số quận huyện của nước này sau những trận mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Sắc lệnh do Tổng thống lâm thời José María Balcázar ký và được công bố chính thức nhằm mục đích đẩy nhanh việc cấp vốn cho chính quyền địa phương và khu vực để đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu - bao gồm cầu, đường, nước và điện - đồng thời bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

apperu.jpg
Một khu vực ở Arequipa, Peru, ngày 23/2/2026, sau trận lũ lụt. Ảnh: AP/Jose Sotomayor.﻿

"Hơn 700 quận huyện ở Peru dọc bờ biển Thái Bình Dương, dãy Andes và vùng Amazon hiện đang trong tình trạng khẩn cấp", nguồn tin cho hay.

Bộ Giao thông Vận tải Peru ngày 25/2 cho biết khoảng 931 km đường bộ trên toàn quốc đã bị hư hại, tập trung chủ yếu ở 4 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mưa lũ. Những tuyến đường huyết mạch này phục vụ hơn nửa triệu người mỗi tuần.

"68 người đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến mưa kể từ tháng 12/2025. Trong số các nạn nhân gần đây có hai cha con bị cuốn trôi trong một vụ sạt lở đất ở Arequipa và một sĩ quan cảnh sát ở Lima bị chết đuối trên sông Rimac", nhà chức trách thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lũ lụt trên diện rộng tại Mỹ hồi tháng 12/2025

Nguồn video: VTV
#Peru ban bố tình trạng khẩn cấp #mưa lũ ở Peru #Peru #Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ #mưa lũ

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa vì mưa lũ

Nam Phi đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia do mưa lớn và lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng tại nước này.

AP đưa tin, Nam Phi đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia hôm 18/1 do mưa lớn và lũ lụt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng ở miền bắc nước này, làm hư hại hàng nghìn ngôi nhà, cuốn trôi đường sá và cầu đường.

Các tỉnh phía bắc Limpopo và Mpumalanga bị ảnh hưởng nặng nề nhất và ghi nhận nhiều trường hợp tử vong. Ngoài ra, ít nhất 3 tỉnh khác cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nhà sập vì mưa lũ, gia đình 5 người tử vong

Một ngôi nhà bị sập mái trong trận mưa lũ kinh hoàng ở Afghanistan, khiến 5 người trong một gia đình tử vong.

AP dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Afghanistan ngày 1/1 cho biết, mưa lớn đã gây ra trận lũ quét ở một số khu vực của Afghanistan, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Theo Mohammad Yousaf Saeedi, người phát ngôn của Thống đốc tỉnh Herat, trong số những người thiệt mạng có 5 thành viên của một gia đình, trong đó có 2 trẻ em. Được biết, ngôi nhà của họ ở Kabkan, Herat, đã bị sập mái.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Cảnh ngập lụt ở California vì mưa lũ

Mưa lớn và lũ quét khiến nhiều khu vực ở miền bắc California, Mỹ, ngập lụt nghiêm trọng.

apngap1.jpg
AP dẫn lời các nhà chức trách ngày 22/12 cho biết, mưa lớn và lũ quét đã làm ngập nhiều tuyến đường ở miền bắc California, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: AP.
apngap2-0.jpg
Tại Redding, thành phố ở phía bắc của Thung lũng Trung tâm California, một người lái xe đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt trong chiếc xe ngập nước. Ảnh: AP.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới