Mưa lớn ở Đà Nẵng, cây xanh bật gốc đổ xuống quán cơm đang đông người

Mưa lớn kèm gió mạnh khiến cây xanh trên đường bật gốc, đổ xuống sát quán cơm và trúng một ô tô, may mắn không có người bị thương.

Video: Page Đà Nẵng / Facebook

Khoảng 11h57 ngày 12/9, cây xanh cao khoảng 4m bất ngờ bật gốc, đổ xuống trước một quán cơm trên đường Tố Hữu, phường Cẩm Lệ, khi nhiều người đang đứng chờ mua đồ ăn.

Chủ quán trao đổi với báo chí, cho biết lúc đó mưa rất lớn. Anh nghe tiếng động mạnh rồi phát hiện cây đổ sát quán. Nhiều người hoảng hốt nhưng may mắn không ai bị thương. Đặc biệt, người đàn ông đi xe máy thoát nạn một cách thần kỳ.

Cây bật gốc kéo theo đất đá, làm hư hỏng vỉa hè, đồng thời va vào mái hiên và biển hiệu quán. Một phần sự việc được camera an ninh ghi lại.

Khoảng 12h cùng ngày, một cây xanh trên đường Hàn Thuyên, phường Hòa Cường, cũng bật gốc trong lúc mưa to, gió mạnh và đổ trúng ô tô đang đỗ ven đường. Thân cây cùng nhiều cành lớn chắn ra mặt đường, gây cản trở giao thông.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế qua khu vực ngập sâu, không dừng đỗ xe dưới cây lớn và chủ động theo dõi cảnh báo thời tiết để đảm bảo an toàn.