Mưa lớn kéo dài, người dân TP HCM vật lộn giữa dòng nước

Theo dự báo, từ chiều 5/8 đến đêm 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, gió mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay (5/8), khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ chiều 5/8 đến đêm 6/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30–70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.