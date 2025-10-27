Hà Nội

Xã hội

7 tàu cá đứt neo, trôi tự do trên sông Cà Ty sau mưa lớn

Dòng nước dâng cao sau mưa lớn khiến 7 tàu cá bị đứt neo, trôi tự do; người dân phường Phan Thiết kịp thời ứng cứu, lai dắt vào bờ an toàn.

Bảo Giang

Khoảng 7h sáng 27/10, trên sông Cà Ty đoạn qua phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), dòng nước dâng cao, chảy mạnh khiến 7 tàu cá của ngư dân đang neo đậu gần cầu Trần Hưng Đạo bị đứt dây, trôi về hạ lưu.

kto-br_cat-2.png
Khu vực cầu Trần Hưng Đạo (phường Phan Thiết) là nơi xảy ra sự cố tàu cá bị đứt neo do mưa lớn.

Người dân ven sông phát hiện kịp thời, tri hô và phối hợp cùng chủ tàu sử dụng thuyền thúng, dây neo để lai dắt phương tiện vào bờ an toàn. 3 thúng chai neo gần chân cầu bị nhấn chìm do dòng nước xiết.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, nước trên sông Cà Ty tăng nhanh từ rạng sáng, mang theo lượng bùn đất và rác thải lớn. Mưa lớn nhiều giờ liền ở khu vực đầu nguồn khiến dòng chảy mạnh, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và neo đậu tàu thuyền.

kto-br_cat-3.png
Nước sông Cà Ty dâng cao, chảy xiết khiến nhiều tàu cá neo đậu bị đứt dây, trôi tự do.

Đến khoảng 10h cùng ngày, nước vẫn chảy xiết, các ngư dân tiếp tục kiểm tra, gia cố lại dây neo để hạn chế thiệt hại. Lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực cầu Trần Hưng Đạo, khuyến cáo người dân không neo đậu tàu giữa dòng, chủ động di chuyển phương tiện đến nơi an toàn.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân sống ven sông Cà Ty hạn chế qua lại trong thời điểm nước lớn, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và diễn biến mưa lũ để phòng ngừa rủi ro.

Video Ngư dân phường Phan Thiết huy động thuyền thúng lai dắt tàu cá trôi dạt trên sông Cà Ty sáng 27/10.
