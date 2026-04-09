Mua bán giấy khám sức khỏe giả công khai trên mạng, chỉ vài trăm nghìn là có

Giấy khám sức khỏe - một loại giấy tờ bắt buộc trong nhiều thủ tục hành chính và hồ sơ xin việc đang bị làm giả và rao bán công khai trên các trang mạng xã hội.

Chỉ cần vài trăm nghìn đồng, không cần đến bệnh viện, không cần qua bất kỳ bước khám nào, một giấy khám sức khỏe “đầy đủ pháp lý” có thể được hoàn tất trong vòng vài giờ. Những gì từng được xem là thủ tục y tế bắt buộc đang bị biến thành một dịch vụ mua bán công khai, dễ tiếp cận và gần như không có rào cản.

“Không cần khám vẫn có giấy”: Quy trình làm giả được “chuẩn hóa”

Khảo sát trên nhiều nền tảng mạng xã hội cho thấy, hoạt động rao bán giấy khám sức khỏe diễn ra công khai dưới nhiều hình thức. Chỉ cần gõ từ khóa liên quan, hàng loạt hội nhóm, tài khoản cá nhân lập tức xuất hiện với các lời mời chào như “lấy nhanh trong ngày”, “không cần khám”, "giấy khám sức khỏe giá rẻ"...

Hoạt động rao bán giấy khám sức khỏe giả diễn ra công khai trong các hội nhóm trên mạng.

Người mua gần như không cần làm gì ngoài việc cung cấp thông tin cá nhân và ảnh chân dung. Toàn bộ quy trình còn lại – từ thiết kế biểu mẫu, chèn thông tin, gắn chữ ký đến đóng dấu – đều được bên bán thực hiện trọn gói.

Điều đáng nói là các mẫu giấy được sao chép tinh vi từ nhiều bệnh viện, cơ sở y tế khác nhau. Một số đối tượng còn chuẩn bị sẵn phôi giấy để trống, chỉ cần điền thông tin theo yêu cầu là hoàn tất. Con dấu và chữ ký được xử lý bằng phần mềm đồ họa, sau đó in màu với độ sắc nét cao, khiến việc phân biệt thật – giả bằng mắt thường trở nên rất khó khăn.

Quy trình này cho thấy hoạt động làm giả không còn mang tính thủ công nhỏ lẻ, mà đã được “chuẩn hóa” thành một dịch vụ có quy trình, có mẫu mã và có cả hệ thống phân phối.

Các mẫu giấy khám sức khỏe với nhiều hình thức khác nhau được chào bán tràn lan.

Từ nhu cầu “đối phó thủ tục” đến rủi ro hệ thống

Phía sau sự tồn tại của loại giấy tờ này là một nhu cầu có thật. Nhiều người lao động thừa nhận họ tìm đến giấy khám sức khỏe giả để “hoàn thiện hồ sơ cho kịp hạn”, tránh mất thời gian xếp hàng hoặc lo ngại không đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe.

Chính tâm lý “làm cho xong thủ tục” đã vô tình tạo ra một “thị trường ngầm” có cung – cầu rõ ràng. Không chỉ cá nhân lẻ tẻ, việc mua bán còn được kết nối qua môi giới lao động, các nhóm tuyển dụng hoặc các kênh trao đổi kín, khiến việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, hệ lụy không dừng lại ở việc sai lệch thông tin cá nhân. Trong nhiều ngành nghề đặc thù như xây dựng, vận tải, sản xuất công nghiệp…, việc bỏ qua khâu kiểm tra sức khỏe có thể dẫn đến rủi ro trực tiếp về an toàn lao động. Một người không đủ điều kiện sức khỏe nhưng vẫn được “hợp thức hóa hồ sơ” có thể trở thành mắt xích nguy hiểm trong cả hệ thống.

Ở góc độ rộng hơn, việc giấy khám sức khỏe bị làm giả tràn lan còn đặt ra vấn đề về tính hiệu lực của các loại giấy tờ hành chính. Khi một loại giấy tờ bắt buộc có thể dễ dàng bị “mua thay vì làm”, nguy cơ lan sang các lĩnh vực khác như bằng cấp, chứng chỉ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Rất nhiều bài đăng tìm mua giấy khám sức khỏe được chia sẻ trên mạng.

Khoảng trống kiểm soát và câu hỏi về trách nhiệm

Thực tế này đặt ra một câu hỏi lớn: vì sao một loại giấy tờ có ý nghĩa liên quan trực tiếp đến sức khỏe và an toàn lại có thể bị làm giả và lưu hành dễ dàng đến vậy?

Khoảng trống nằm ở cả hai phía: quy trình xác thực còn lỏng lẻo, trong khi việc kiểm tra, đối chiếu giấy tờ ở nhiều đơn vị tuyển dụng vẫn mang tính hình thức. Khi không có cơ chế xác minh chéo với cơ sở y tế, giấy thật hay giả gần như không tạo ra khác biệt.

Trong bối cảnh đó, việc siết chặt quản lý không chỉ dừng ở xử lý các đối tượng làm giả, mà còn đòi hỏi thay đổi cách thức xác thực – từ thủ công sang số hóa, từ “tin vào giấy” sang “kiểm tra dữ liệu”.

Giấy khám sức khỏe giả không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà đang vận hành như một “dịch vụ” có tổ chức, đáp ứng nhu cầu có thật của thị trường. Khi thủ tục bị xem nhẹ và niềm tin bị thay thế bằng sự tiện lợi, rủi ro không chỉ nằm ở một tờ giấy, mà ở toàn bộ hệ thống phía sau nó.