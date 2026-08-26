Mua 28 công ty 'ma', bán khống hóa đơn gần 4.000 tỷ đồng

Ngày 26/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn đặc biệt lớn, hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn nên đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Sau một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 24/12/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã quyết định phá án, bắt giữ một số đối tượng nằm trong đường dây.

Đối tượng cầm đầu đường dây Vũ Hải Đông Dương và tang vật bị thu giữ. Ảnh: CAHT

Ngày 31/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Tạ Tú Anh (SN 1992, trú xã An Khánh, TP Hà Nội), Vũ Ngọc Hiển (SN 1996, trú tại xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Anh Tú (SN 1997, trú tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Lê Bích Loan (SN 1966 - Giám đốc Công ty TNHH TM Triệu Lâm có địa chỉ ở TP Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Mở rộng chuyên án, ngày 20/3/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã thành lập 10 tổ công tác, vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phối hợp với công an địa phương tiến hành triệu tập, khám xét chỗ ở của 15 đối tượng, thu giữ hàng trăm điện thoại di động, máy tính, giấy tờ, tài liệu, công cụ, phương tiện thực hiện hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong đó đối tượng Vũ Hải Đông Dương (SN 1991, quê Phú Thọ, thường trú tại TPHCM) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Kết quả điều tra xác định, đối tượng Vũ Hải Đông Dương đã mua 28 công ty “ma” từ mạng xã hội để xuất bán khoảng 24.000 hóa đơn với tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ sau thuế khoảng 4.000 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi phạm tội, Dương tuyển hàng chục cộng tác viên, thiết lập các đầu mối, trung gian, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây. Số tiền thu lợi bất chính được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 11 bị can về tội "Mua bán trái phép hóa đơn", ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Hải Đông Dương.

Đến thời điểm này, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 51 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Một bị can được tách vụ án, chuyển cho Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp điều tra, làm rõ.