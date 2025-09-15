Một người phụ nữ ở Hưng Yên bị khởi tố do gây ô nhiễm môi trường

Đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường, một người phụ nữ ở Hưng Yên vừa bị khởi tố.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tho (SN 1983, trú tại xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên) về tội “Gây ô nhiễm môi trường” quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Tho. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Theo cơ quan công an, hành vi đổ chất thải rắn xây dựng với khối lượng lớn ra ngoài môi trường không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân.

Việc khởi tố, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh Hưng Yên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Đồng thời là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các cá nhân, doanh nghiệp: tuyệt đối không được vì lợi ích trước mắt mà coi thường pháp luật, coi nhẹ môi trường sống của cộng đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video ô tô tải làm rơi đá ra đường: