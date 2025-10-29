Xây dựng Đồi Thiên Văn thành khu du lịch sinh thái của Hải Phòng

Chiều 29/10, Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng do ông Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Kiến An.

Cùng dự buổi làm việc có ông Trịnh Văn Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Kiến An.

Ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng làm việc với phường Kiến An.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Kiến An đã thông tin kết quả lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của phường 10 tháng qua, nhất là từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Lãnh đạo phường Kiến An đề xuất thành phố lựa chọn Kiến An là địa bàn thực hiện thí điểm mô hình “Phường đô thị xanh - chuyển đổi số toàn diện”. Có chính sách hỗ trợ, ưu tiên nguồn vốn, cơ chế phân cấp, ủy quyền phù hợp để phường chủ động trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng, quản lý đô thị.

Ông Bùi Văn Thăng, Ủy viên ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đại biểu tham quan Đồi Thiên Văn.

Đồng thời, sớm bố trí vốn đầu tư công dự án phòng, chống sạt lở Núi Thiên Văn giai đoạn 2 và Dự án Công viên văn hóa lễ hội, thiên văn học và sáng tạo nghệ thuật Đồi Thiên Văn.

Phường Kiến An cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng hỗ trợ phường lập quy hoạch hệ thống hồ điều hòa, cây xanh, cảnh quan đô thị, bảo đảm tiêu chí phường đô thị xanh - bền vững. Hỗ trợ thực hiện kế hoạch “Cây xanh vì cộng đồng - Mỗi nhà một cây, mỗi doanh nghiệp 10 cây xanh” với mục tiêu 5.000 cây xanh.

Hỗ trợ phường chuyển đổi đất nông, lâm nghiệp kém hiệu quả sang mô hình kinh tế sinh thái, farmstay, vườn trải nghiệm, trọng tâm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái đồi Thiên Văn. Hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để thuận lợi trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện địa phương.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng Bùi Văn Thăng tham quan mô hình chế biến thực phẩm của Công ty CP Chế biến thực phẩm xanh Vinh Phát tại phường Kiến An.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thăng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của phường Kiến An thời gian qua, nhất là việc khắc phục khó khăn, vận hành ổn định hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Bùi Văn Thăng cũng đánh giá cao nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp đô thị của phường Kiến An. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất thiết thực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp và dịch vụ sinh thái gắn với bảo vệ môi trường.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cùng các đại biểu tham quan mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm tại phường Kiến An.

Đối với kiến nghị của phường trong lĩnh vực quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thăng tiếp thu và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Đáng chú ý, liên quan đến đề án cải tạo cảnh quan Đồi Thiên Văn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng Bùi Văn Thăng đồng tình với các dự án cải tạo, khai thác đồi Thiên Văn trở thành điểm văn hóa, du lịch của thành phố cũng như các dự án phòng chống sạt lở trên địa bàn phường. Ông Thăng đề nghị phường Kiến An có đề án tổng thể, báo cáo Thành phố và các cơ quan chức năng để xây dựng Đồi Thiên Văn thành khu du lịch sinh thái, thu hút khách du lịch.

Trước đó, chiều cùng ngày, Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng đã đến thăm hai mô hình sản xuất nông nghiệp, kinh doanh tiêu biểu gồm mô hình sản xuất nuôi tôm càng xanh khu vực cống Mỹ Khê và Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xanh Vinh Phát; tham quan Đồi Thiên Văn.

Ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng đánh giá cao các mô hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Hội nông dân Thành phố Hải Phòng cần đồng hành, hỗ trợ phường xây dựng thêm các mô hình nông nghiệp hiệu quả để nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập cho người dân.