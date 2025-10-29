Kiến nghị của người lao động 9 Hạt giao thông ở Hải Phòng

Đại diện người lao động thuộc 9 Hạt giao thông của các huyện (cũ) đã nêu kiến nghị 3 nội dung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 của thành phố Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng vừa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Sở, ban, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Thanh tra thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố, cùng 12 công dân đại diện cho người lao động tại 9 Hạt giao thông có đơn kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10/2025

Tại buổi tiếp công dân, đại diện công dân nguyên là những người lao động thuộc 9 Hạt giao thông (tên gọi khác Hạt bảo dưỡng đường bộ) của các huyện (cũ) gồm có: Bình Giang, Thanh Miện, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Kim Thành, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, Tứ Kỳ kiến nghị 3 nội dung.

Cụ thể, những người lao động thuộc 9 Hạt giao thông kiến nghị xác định mô hình của các Hạt giao thông các huyện thuộc tỉnh Hải Dương (cũ); xem xét cho hưởng chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ để giải quyết chế độ cho người lao động; xem xét cho hưởng trợ cấp mất việc làm đối với công nhân lao động theo Điều 47 của Bộ luật Lao động; Hỗ trợ tìm việc làm mới tương ứng với 3 tháng lương.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, các Sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng chia sẻ với những khó khăn, kiến nghị đề xuất của các công dân nguyên là công nhân, người lao động tại 9 Hạt giao thông các huyện thuộc tỉnh Hải Dương (cũ).

Để giải quyết dứt điểm sự việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động sau khi nghỉ việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các Sở, ngành kiểm tra, rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của công dân để tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các công dân cần cung cấp thêm thông tin, tài liệu để các Sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đối chiếu theo các chính sách pháp luật để có căn cứ giải quyết, tháo gỡ trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, người lao động và đúng quy định pháp luật.