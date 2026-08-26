Mối nguy tiềm ẩn khi cháy rừng hoành hành Châu Âu

Những vụ cháy rừng lan rộng khắp Châu Âu mùa hè này đã phơi bày một mối đe dọa tiềm ẩn chết người nằm dưới lớp đất cháy đen.

Đám cháy rừng bùng phát khắp Châu Âu mùa hè này đã phơi bày một mối đe dọa chết người tiềm tàng ẩn dưới lớp đất cháy đen - những quả bom mìn gỉ sét từ thời Thế chiến I và II, đe dọa lực lượng cứu hỏa khi họ ứng phó với ngọn lửa.

Bom mìn từ thời thế chiến phát nổ vì cháy rừng

Theo AP, một số bom mìn đã phát nổ dưới sức nóng dữ dội. Các vụ nổ đã được ghi nhận tại Pháp, Bỉ, Đức và Hà Lan, nơi một đội xử lý bom mìn được điều động kiểm tra một khu rừng bị đe dọa bởi đám cháy gần địa điểm từng diễn ra giao tranh ác liệt ở tỉnh Limburg năm 1944.

Nhiệt độ ổn định và lượng mưa dự đoán được từng giúp phần lớn những vũ khí dưới đất này "ngủ yên". Tuy nhiên, theo bà Sarah Njeri, chuyên gia nghiên cứu hòa bình và xung đột tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi, Đại học London, biến đổi khí hậu đã làm thay đổi tình hình. Cháy rừng có thể kích nổ bom mìn cũ, thiêu rụi lớp cây bụi che giấu chúng.

Khói bốc lên từ một khu vực bị thiêu rụi bởi đám cháy rừng gần Waimes, Bỉ, ngày 17/8/2026. Ảnh: AP/Marius Burgelman.

Cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng hơn do mưa lớn vào tháng 1 thúc đẩy cây cối phát triển, sau đó trở thành mồi lửa khi nắng nóng mùa hè đến. Nhiệt độ cao, kết hợp với hạn hán, độ ẩm thấp và gió mạnh, đã tạo điều kiện lý tưởng cho cháy rừng, theo một nghiên cứu công bố tháng trước của nhóm World Weather Attribution.

Khi lan rộng, lửa di chuyển qua những vùng đất từ lâu đã được biết đến là nơi chứa vũ khí chưa nổ.

Tại một khu rừng ở Pháp, một vụ cháy rừng lớn bên ngoài thành phố Bordeaux đã dẫn tới việc phát hiện một kho đạn dược được cho là từ thời Thế chiến II.

Tại tỉnh Liege, miền Đông nước Bỉ, Thống đốc Hervé Jamar cho biết “một vài vụ nổ lẻ tẻ” đã được báo cáo gần đây và các lực lượng cứu hộ đang điều chỉnh phương án để tính đến nguy cơ đạn dược chôn vùi trong khu vực cháy rừng. Ông nói thêm rằng không có đội cứu hỏa nào gặp nguy hiểm trong khi truyền thông địa phương đăng ảnh một lính cứu hỏa xử lý một quả bom gỉ sét.

Được biết, trong Thế chiến II, bẫy bom mìn đã được rải khắp khu rừng than bùn rậm rạp của tỉnh này, được gọi là High Fens.

“Khi vào một khu rừng như thế này, bạn không thể chắc chắn nơi nào có chất nổ”, Thống đốc Hervé Jamar nói. Ông nhớ lại cha mình từng kích nổ một quả bom tìm thấy trong mỏ đá.

Hàng nghìn cuộc gọi báo cáo về chất nổ tại Bỉ mỗi năm

Bernard Collard, một nhà sử học địa phương điều hành Bảo tàng Truschbaum gần biên giới Bỉ với Đức, được phép sử dụng máy dò kim loại để rà soát các chiến trường xưa, nay là rừng, đồng cỏ và đất nông nghiệp. Ông từng tìm thấy đạn cối, súng máy, mũ sắt,...

“Bạn không bao giờ biết mình sẽ bắt gặp thứ gì, và không nên xem nhẹ điều đó”, ông Collard nói. Collard thường xuyên phối hợp với đội rà phá bom mìn của Bỉ. “Đó là một phần lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi sống chung với nó”, ông chia sẻ.

Đám cháy rừng gần La Fare, miền Nam nước Pháp, đầu tháng 7/2026. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa Pháp SDIS13/AP.

Đạn dược chưa nổ càng nguy hiểm hơn khi xảy ra cháy rừng vì sức nóng có thể kích nổ, theo ông Jonas Tepe, người phát ngôn bang North Rhine-Westphalia, Đức.

Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết họ nhận được yêu cầu hỗ trợ tháo gỡ chất nổ từ khu vực này gần như hàng tuần, nhưng không coi đây là “điểm nóng” so với các nơi khác ở Bỉ như Ypres.

Mỗi năm trên toàn quốc, Đội Xử lý và Tiêu hủy Vật liệu Nổ của Bỉ tiếp nhận hơn 3.000 cuộc gọi và xử lý 200 đến 250 tấn đạn dược còn sót lại từ cả hai cuộc thế chiến.

Hạn hán cũng góp phần khiến những vũ khí từ thời thế chiến "lộ diện" khi mực nước sông hồ cạn kiệt.

Theo AP, khi sông Rhine cạn, nhà chức trách Đức đã phát hiện một quả bom từ thời Thế chiến II.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng cực đoan bao trùm Châu Âu