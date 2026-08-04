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Quân sự - Thế giới

Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu

Mùa hè khắc nghiệt ở Châu Âu đã gây ra nhiều vụ cháy rừng ở Pháp và Hy Lạp trong khi phần lớn Vương quốc Anh ghi nhận tháng Bảy khô hạn nhất trong gần 2 thế kỷ.

An An (Theo AP)

Mùa hè nắng nóng và khô hạn tiếp tục "hoành hành" Châu Âu hôm 3/8, gây ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng ở Pháp và Hy Lạp trong khi phần lớn Vương quốc Anh ghi nhận tháng Bảy khô hạn nhất trong gần 2 thế kỷ, AP đưa tin.

Các vụ cháy rừng phía tây Athens, Hy Lạp, đã vượt khỏi tầm kiểm soát hôm 2/8, một ngày sau vụ va chạm trên không giữa hai trực thăng tham gia chữa cháy, khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng và hai người khác phải nhập viện.

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Các nhân viên cứu hỏa tiếp cận đám cháy trên núi Kithairon gần Porto Germeno, phía tây bắc Athens, Hy Lạp, ngày 3/8/2026. Ảnh: AP/Petros Giannakouris.

Tại Pháp, lực lượng cứu hỏa ở khu vực xung quanh Bordeaux đã cảnh giác trước nguy cơ một đám cháy lớn vẫn đang âm ỉ bùng phát trở lại.

Trong khi đó, theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Khí tượng Anh công bố hôm 3/8, đợt nắng nóng kéo dài và mưa ít đã dẫn đến tháng Bảy khô hạn nhất ở Anh và xứ Wales trong vòng gần 200 năm qua.

Theo Cơ quan Khí tượng Anh, toàn bộ xứ Wales và hơn một nửa nước Anh chính thức đang trong tình trạng hạn hán. Đợt khô hạn này đi kèm với nhiệt độ oi bức trên khắp Vương quốc Anh, sau các đợt nắng nóng hồi tháng 5 và tháng 6. Xứ Wales đã lập kỷ lục về nhiệt độ trung bình cao nhất trong tháng Bảy.

Athens vẫn trong tình trạng nguy hiểm vì cháy rừng

Gió mạnh quay trở lại miền nam Hy Lạp vào cuối ngày 3/8, đẩy ngọn lửa vào các cụm nhà trên núi, phá hủy trang trại và tài sản, đồng thời làm tắc nghẽn một tuyến đường cao tốc.

Các khu vực xung quanh thủ đô Hy Lạp vẫn đối mặt với nguy cơ cao trong suốt tuần này do nhiệt độ dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng. Hơn 1.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực xung quanh khu nghỉ mát ven biển Porto Germeno và các khu vực khác phía tây thủ đô - trong đó có hơn 250 người được thuyền cứu hộ từ các bãi biển trong khu vực.

“Đây là một đám cháy khó kiểm soát và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi”, phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Yiannis Artopios cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhiều máy bay tham gia hoạt động chữa cháy trong khu vực hôm 3/8.

Vụ cháy được cho là do đường dây điện bị lỗi từ một trang trại điện gió gây ra. Hai nhà thầu đã bị bắt giữ với cáo buộc gây hỏa hoạn do sơ suất.

Bất chấp những cải tiến trong phương pháp phát hiện và sự hợp tác được mở rộng giữa các thành viên Liên minh châu Âu, Hy Lạp và các quốc gia khác dọc bờ biển Địa Trung Hải của Châu Âu vẫn phải hứng chịu những vụ cháy rừng tàn khốc mỗi mùa hè khi các đợt nắng nóng kéo dài hơn.

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Một khu vực bị thiêu rụi sau vụ cháy rừng ở ngoại ô thành phố cảng Thessaloniki, Hy Lạp, ngày 1/7/2026. Ảnh: AP/Giannis Papanikos.

Đám cháy rừng ở Pháp được khống chế

Đám cháy rừng lớn ở Pháp đã được khống chế sau khi thiêu rụi khoảng 420 km vuông. Hàng nghìn người dân sơ tán đã được phép trở về nhà hoặc nơi nghỉ dưỡng của họ ở Pháp hôm 3/8. Du khách cũng có thể trở lại khi bán đảo Cap Ferret, một điểm du lịch nổi tiếng dọc bờ biển Đại Tây Dương, và Le Porge, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hỏa hoạn, mở lại. Tuy nhiên, các khu cắm trại vẫn đóng cửa.

Một vụ cháy rừng thứ hai ở Provence không bùng phát dữ dội trong đêm, nhưng vẫn chưa được khống chế vào ngày 3/8 do dự báo gió mạnh hơn, theo lực lượng cứu hỏa và chính quyền địa phương. Khoảng 1.500 lính cứu hỏa, được hỗ trợ bởi trực thăng thả nước, tiếp tục củng cố các đường ngăn lửa dọc theo đám cháy đã tàn phá khoảng 18 km vuông.

Hệ thống thông tin cháy rừng Châu Âu cho biết nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao tại một số khu vực cho đến ngày 5/8, bao gồm cả quốc gia phía bắc vốn có khí hậu mát mẻ hơn.

Theo thông tin từ chính quyền Hà Lan, lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt một đám cháy lớn trong khu rừng ở tỉnh Limburg phía nam vào ngày 3/8, khi cả nước trải qua một ngày hè nóng bức và khô hanh. Công ty đường sắt quốc gia phải tạm dừng các chuyến tàu giữa hai thị trấn trong khu vực do đám cháy.

Không quân Hà Lan đã điều 2 máy bay trực thăng Chinook trang bị thùng chứa nước lớn để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy. Truyền thông đưa tin một khu cắm trại trong khu vực đã phải sơ tán do chất lượng không khí kém do cột khói lớn gây ra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về đám cháy rừng trước đây ở California, Mỹ

Nguồn video: VTV
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