Mở 27 tài khoản ngân hàng để 'rửa tiền' từ Campuchia

Công an Đà Nẵng đang thụ lý vụ án 'rửa tiền' liên quan đến việc một nam thanh niên mở 27 tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền do phạm tội mà có từ Campuchia.

Ngày 17/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra trên địa bàn thành phố và các địa phương trên cả nước.

Quá trình điều tra làm rõ: Từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng (SN 1996, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) mở các tài khoản ngân hàng chính chủ mang tên của mình rồi xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty (chưa rõ thông tin).

Các đối tượng trong đường dây rửa tiền bị khởi tố hồi tháng 11/2025.

Thắng sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác theo yêu cầu của công ty.

Thắng thừa nhận biết rõ số tiền chuyển khoản thông qua các tài khoản ngân hàng của mình là tiền do phạm tội mà có của các công ty khác đóng trên địa bàn Campuchia. Các công ty này liên kết với công ty nơi Thắng làm việc để thực hiện việc luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền vi phạm pháp luật.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

Để việc điều tra vụ án được triệt để, Công an TP Đà Nẵng thông báo tổ chức, cá nhân nào là bị hại liên quan đến giao dịch với các tài khoản của Lê Văn Thắng thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Dương Ngọc Tứ (số điện thoại: 0964941434) để được tiếp nhận giải quyết.

