Khởi tố đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo ở Huế

Triệt phá đường dây lừa đảo 1.000 tỷ sang Campuchia Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 nghi phạm của đường dây lừa đảo 1.000 tỷ sang Campuchia và làm rõ có khoảng 13.000 bị hại trên cả nước.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ (Bộ Công an), các cảng vụ hàng không, hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, cửa khẩu và công an các tỉnh, thành trên toàn quốc phá thành công chuyên án, triệt xoá một đường dây lừa đảo 1.000 tỷ sang Campuchia, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.