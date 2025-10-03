Mở 2 cửa xả đáy Thủy điện Hòa Bình

Bộ NN&MT lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào 18h chiều nay và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h ngày 3/10.

Chiều ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình (Phú Thọ).

Theo đó, hồi 14h ngày 3/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 115,57m, mực nước hạ lưu 12,67m, lưu lượng về hồ 6.183m3 /s, tổng lưu lượng về hạ du 2.228m3 /s.

Ảnh minh họa.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h chiều nay và mở tiếp 1 cửa xả đáy vào hồi 24h ngày 3/10.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ Thủy điện Hòa Bình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, nước suối chảy siết trên địa bàn Phú Thọ.