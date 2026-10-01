[INFOGRAPHIC] KIOXIA TransMemory U366

KIOXIA TransMemory U366 sở hữu vỏ kim loại nhỏ gọn, USB 3.2 Gen 1 và dung lượng tối đa 128GB, phù hợp mang tài liệu đi làm, đi học.
Hyundai Tucson 2027 tiếp tục được bắt gặp tại Hàn Quốc với hai tùy chọn màu ngoại thất Xám Titan Dark Gray và Bạc Metallic Silver, nổi bật thiết kế vuông vức.
Thẻ ngân hàng giả, mã QR độc hại hay thiết bị skimming đang được tội phạm kết hợp công nghệ mới để khiến các thủ đoạn cũ khó nhận diện hơn.
Hyundai Tucson 2027 tiếp tục được bắt gặp tại Hàn Quốc với hai tùy chọn màu ngoại thất Xám Titan Dark Gray và Bạc Metallic Silver, nổi bật thiết kế vuông vức.
Honda Avancier 2027 mới được hình dung với diện mạo vuông vức, bề thế hơn cùng phần đầu xe được thiết kế lại. Tuy nhiên, những hình ảnh này mới chỉ là bản dựng.
Mitsubishi Outlander PHEV tại Philippines, sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid mạnh 302 mã lực, dẫn động 4 bánh S-AWC cùng loạt trang bị tiện nghi và an toàn.
Đợt triệu hồi mở rộng của Mercedes-Benz Việt Nam do lỗi cụm khóa cửa sẽ ảnh hưởng tới hơn 850 xe, cả lắp ráp trong nước và nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài.
Tập đoàn Volkswagen (VW) đã chính thức xác nhận mẫu SUV thuần điện mới với tên gọi ID. Tiguan sẽ thay thế hoàn toàn hai dòng xe ID.4 và ID.5 hiện tại.
BMW 3 Series 2027 thế hệ thứ 8 được vừa nâng cấp mạnh về thiết kế, nội thất và công nghệ. Bản M350 xDrive mạnh 437 mã lực, tăng tốc 0-96km/h chỉ 3,9 giây.
Mẫu sedan thuần điện Hyundai Ioniq V đã chính thức ra mắt tại thị trường Trung Quốc với giá dao động từ 109.900-139.900 Nhân dân tệ (khoảng 384-489 triệu đồng).
POCO F9 Ultra gây chú ý với pin 8.050 mAh, màn hình 185 Hz, sạc 100 W và hệ thống camera 200 MP.
Cùng giúp iPhone bớt làm phiền, nhưng “Im lặng” chủ yếu xử lý âm thanh, còn “Không làm phiền” cho phép kiểm soát sâu các cuộc gọi và thông báo.
HTV, TFS và CapCut hợp tác thực hiện “Bãi Săn”, dự án phim ngắn nhiều tập ứng dụng AI để tái hiện thế giới viễn tưởng từ tiểu thuyết Việt.
Yamaha vừa ra mắt bản đặc biệt mang tên PG-1 Special Edition Outdoor Fashion với định hướng thiết kế thiên về tính thực dụng và khả năng thích nghi đa địa hình.
iCaur V27 Long-Range Edition tại Trung Quốc, sở hữu pin LFP dung lượng 51,2 kWh do CATL cung cấp, cho phạm vi hoạt động thuần điện 300 km theo tiêu chuẩn CATL.
Volkswagen ID. Buzz đã chính thức được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục Hành trình liên tục qua nhiều quốc gia nhất bằng xe điện (BEV).
Kia Carens Clavis 2026 vừa chính thức ra mắt Việt Nam - đây là mẫu xe MPV đa dụng 7 chỗ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn...
Xiaomi vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt Transparent Special Edition mang sắc đỏ độc đáo dành riêng cho hai mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng.
Hyundai xác nhận kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo của Grand i10 Nios. Mẫu hatchback hạng A được cho là sẽ xuất hiện vào cuối 2027 để thay thế bản hiện tại.
Các tùy chọn điều khiển âm thanh Gemini xuất hiện trong bản cập nhật mới nhất của ứng dụng đồng hành Pixel Buds.
AI giúp nhân viên tạo email, mã nguồn và tài liệu nhanh hơn, nhưng CEO Shopify cảnh báo sản phẩm chưa kiểm tra có thể biến thành “rác công việc”.
Đợt nâng cấp với phiên bản tiêu chuẩn 2027 tại thị trường Trung Quốc được trang bị màn hình có thể trở thành yếu tố giúp doanh số Honda Odyssey tăng trở lại.