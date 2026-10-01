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[INFOGRAPHIC] KIOXIA TransMemory U366

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] KIOXIA TransMemory U366

KIOXIA TransMemory U366 sở hữu vỏ kim loại nhỏ gọn, USB 3.2 Gen 1 và dung lượng tối đa 128GB, phù hợp mang tài liệu đi làm, đi học.

Thiên Trang
kioxia.jpg
#KIOXIA #TransMemory U366 #USB #dung lượng 128GB #bộ nhớ #USB 3.2

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