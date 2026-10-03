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[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh tai nạn, cháy nổ tháng 9/2026

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh tai nạn, cháy nổ tháng 9/2026

1.327 vụ tai nạn giao thông, 252 vụ cháy và 2 vụ nổ được ghi nhận trên toàn quốc trong kỳ thống kê từ 15/8 đến 14/9/2026.

Thiên Anh
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#tai nạn #Cháy nổ #thống kê #An toàn giao thông #phòng cháy chữa cháy #Tai nạn giao thông

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