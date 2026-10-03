[INFOGRAPHIC] Toàn cảnh tai nạn, cháy nổ tháng 9/2026

1.327 vụ tai nạn giao thông, 252 vụ cháy và 2 vụ nổ được ghi nhận trên toàn quốc trong kỳ thống kê từ 15/8 đến 14/9/2026.
Ba người bị thương sau khi một chiếc xe điện đâm vào chùa Quan Âm ở khu phố Tàu, Bangkok. Được biết, người lái xe lớn tuổi đã bất tỉnh khi đang lái xe.
Công an TP Hà Nội khởi tố 3 bị can liên quan những sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, trong đó có việc để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.
Căn nhà kết hợp cơ sở sản xuất rộng khoảng trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều công nhân bên trong hoảng loạn tháo chạy.
Do mâu thuẫn trong lúc vui chơi ở quán bar, hai nhóm thanh niên ở Hà Tĩnh đã chặn đường đánh nhau, khiến 1 nạn nhân nhập viện cấp cứu.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây tổ chức cho người khác nhập, xuất cảnh trái phép vào Việt Nam.
Bị tên cướp áp sát giựt chiếc điện thoại khi đang đi bộ ở trung tâm TP HCM. Chưa hết bàng hoàng, nữ du khách đã được CSHS mời đến trao trả tài sản.
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố một PGĐ và một Phó Trưởng phòng Trung tâm tài nguyên môi trường tỉnh Lạng Sơn.
Từ 1/7/2026, cán bộ, công chức xã, phường, đặc khu được tăng phụ cấp lên 55% đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.
Lực lượng CSGT Lào Cai đã phát hiện một trường hợp lái xe máy có nồng độ cồn là 1,037 mg/L khí thở, gấp khoảng 2,59 lần mức 0,4 mg/L khí thở.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 379/2026 quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
Sau khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến, tài xế có thêm cung đường mới thuận lợi, trong khi doanh nghiệp logistics bắt đầu tính lại lộ trình.
Dù mưa đã tạnh mưa hơn một ngày, nhiều con hẻm tại TPHCM vẫn ngập sâu hơn nửa mét, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 102 con lợn với tổng trọng lượng khoảng 10 tấn nhiễm virus tai xanh trên đường tiêu thụ.
Khu vực Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai tiếp tục có mưa, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.
Ngày 2/10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ.
Dự thảo mới tập trung nâng cao năng lực thực hành, linh hoạt trong công nhận kết quả học tập, giúp giảng viên thích ứng với công nghệ và đổi mới.
Ngày 2/10, Phòng Tham mưu Công an TP HCM thông tin, ông Trần Trung Du (SN 1997, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dwatch) bị bắt để điều tra về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Shopee rà soát, ngừng kinh doanh và gỡ bỏ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn chưa được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 9/10/2026.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý phương án nghỉ Tết Âm lịch Đinh Mùi trong 7 ngày và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 là 4 ngày; nghỉ 1 ngày nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Một chủ spa ở Cao Bằng bị khởi tố vì tổ chức dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép, sử dụng hình ảnh giả mạo để thu hút khách, không có chứng chỉ hành nghề.