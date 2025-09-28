Hà Nội

Minh Thành BP trúng gói thầu 1,78 tỷ: "Một mình một ngựa" [Kỳ 1]

Là nhà thầu duy nhất tham gia, Công ty TNHH xây dựng Minh Thành BP vừa được công bố trúng gói thầu xây dựng tại xã Tân Hưng (Đồng Nai) với giá sát nút. Đây là một trong 7 gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách trung bình chỉ 0.96%.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/08/2025, ông Hoàng Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ), nay là tỉnh Đồng Nai đã ký Quyết định số 301/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án Xây dựng đường trung tâm Sóc Xoài lớn đi Sóc Tranh xã Quang Minh, xã Tân Hưng (Giai đoạn 2).

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH xây dựng Minh Thành BP (MSDN: 3801288956), với giá trúng thầu là 1.785.000.000 đồng.

Điều đáng chú ý, theo biên bản mở thầu (Mã TBMT: IB2500298469), chỉ có duy nhất Công ty TNHH xây dựng Minh Thành BP nộp hồ sơ dự thầu. Giá gói thầu được phê duyệt là 1.789.491.729 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ đạt mức 0,25%.

4-9909.png
Nguồn MSC

Con số tiết kiệm thấp này không phải là ngoại lệ. Theo dữ liệu tổng hợp từ mạng đấu thầu quốc gia, Minh Thành BP đã tham gia 10 gói thầu, trúng 7 gói. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng là 99.04%, đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được trung bình 0.96%.

Chân dung nhà thầu nhiều duyên nợ

Công ty TNHH xây dựng Minh Thành BP có địa chỉ trụ sở tại Đồng Nai, được phê duyệt tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2024. Dù mới hoạt động, Minh Thành BP đã nhanh chóng ghi dấu ấn khi liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp, đặc biệt tại các dự án do UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ làm chủ đầu tư.

Vai trò của đơn vị tư vấn mời thầu, Công ty TNHH Tư vấn đấu thầu Miền Nam, cũng là một điểm cần được nhắc tới. Chính công ty này là đơn vị lập E-HSMT cho gói thầu "một mình một ngựa" nêu trên.

Việc một gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng lại chỉ thu hút được một nhà thầu duy nhất tham gia, sau đó trúng thầu với giá sát nút, đặt trong bối cảnh tỷ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này chỉ 0.96%, đang khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế của các gói thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Minh Thành BP: Tỷ lệ tiết kiệm 0.96% và "hệ sinh thái" quen

#Minh Thành BP #gói thầu xây dựng #Đồng Nai #tỷ lệ tiết kiệm #nhà thầu độc quyền

