Công ty Quỳnh Lộc trúng gói thầu gần 1,4 tỷ đồng tại Bắc Tân Uyên: Tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng?

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Lộc được phê duyệt trúng gói thầu thi công xây dựng với giá bằng giá dự toán. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 3 liên tiếp mà doanh nghiệp này toàn thắng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên.

Mới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-BQLDAĐTXD, phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Cải tạo, sửa chữa hội trường, cổng Trung tâm Văn hóa, thể thao – Học tập cộng đồng xã Thường Tân. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Lộc với giá trúng thầu là 1.399.812.487 đồng. Điều đáng nói là con số này hoàn toàn trùng khớp với giá gói thầu được duyệt, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước là 0 đồng.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định số 43/QĐ-BQLDAĐTXD do ông Nguyễn Duy Mỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên ký ngày 18/9/2025, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quỳnh Lộc (MST: 3702192516) đã được chỉ định thực hiện gói thầu "Thi công xây dựng". Giá trúng thầu được phê duyệt là 1.399.812.487 đồng.

Trước đó một ngày, tại Quyết định số 40/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 17/9/2025 cũng do ông Nguyễn Duy Mỹ ký về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giá của gói thầu này được xác định chính xác là 1.399.812.487 đồng. Như vậy, giá trúng thầu bằng với giá gói thầu, không có mức chênh lệch nào, đồng nghĩa với việc không mang lại hiệu quả tiết kiệm chi phí cho nguồn vốn ngân sách.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Lộc, do ông Trần Xuân Ngọc làm Giám đốc, có địa chỉ tại Số 68, Đường Số 12, Khu Dân Cư Hiệp Thành 3, Phường Phú Lợi, TP.Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2013 và được xếp vào quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo dữ liệu, nhà thầu này đã tham gia 35 gói thầu, trúng 21 gói, trượt 11 gói, 1 gói chưa có kết quả và 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) là khoảng 28,16 tỷ đồng.

Việc một doanh nghiệp siêu nhỏ được chỉ định thầu một gói thầu có giá trị gần 1,4 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm bằng không đã đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên.

Phân tích hoạt động đấu thầu năm 2025

Chỉ tính riêng trong năm 2025, hoạt động đấu thầu của Công ty Quỳnh Lộc cũng cho thấy nhiều điểm đáng chú ý. Doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 6 gói thầu. Trong đó, kết quả thể hiện sự đối lập rõ rệt khi tham gia ở các địa bàn khác nhau.

Cụ thể, Quỳnh Lộc đã trúng 2 gói, trượt 2 gói, 1 gói bị huỷ và 1 gói chưa có kết quả. Gói thầu vừa trúng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên là một trong hai gói thầu thắng lợi trong năm. Gói còn lại là gói "Xây lắp và Thiết bị" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Củ Chi mời thầu, trúng với vai trò liên danh chính, giá trị hơn 4,3 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty này đã trượt 2 gói thầu khác trong năm 2025 do Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và quản lý dự án Miền Đông và Công ty TNHH thương mại dịch vụ VIệt Trí Tín mời thầu.

Sự khác biệt trong tỷ lệ trúng/trượt thầu ở các bên mời thầu khác nhau gợi lên những băn khoăn về năng lực cạnh tranh thực sự của Công ty Quỳnh Lộc trên một "sân chơi" mở.

Mối quan hệ "thân thiết" với các bên mời thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Quỳnh Lộc có mối quan hệ đặc biệt với một số bên mời thầu nhất định, nơi mà tỷ lệ trúng thầu của doanh nghiệp này cao bất thường.

Điển hình nhất là tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên. Công ty Quỳnh Lộc đã tham gia 3 gói thầu và trúng cả 3, đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Tổng giá trị trúng thầu tại đây là hơn 2,57 tỷ đồng. Gói thầu gần 1,4 tỷ đồng vừa được chỉ định là minh chứng mới nhất cho "cái duyên" đặc biệt này.

Một đối tác "quen mặt" khác là Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Võ Gia. Tại bên mời thầu này, Quỳnh Lộc đã tham gia 11 gói và trúng tới 8 gói, đạt tỷ lệ thắng gần 73%. Tổng giá trị các gói trúng thầu là hơn 8,9 tỷ đồng.

Ngược lại, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Củ Chi, một trong những bên mời thầu lớn mà Quỳnh Lộc tham gia, tỷ lệ cạnh tranh lại thể hiện rõ hơn. Doanh nghiệp này tham gia 10 gói nhưng chỉ trúng 4 và trượt 4 gói (2 gói bị hủy), tỷ lệ thắng là 50%.

Việc một nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu cao đột biến ở một số chủ đầu tư/bên mời thầu cụ thể trong khi lại gặp nhiều khó khăn ở những nơi khác là một hiện tượng cần được xem xét, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất chặt chẽ nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hình thức chỉ định thầu được quy định áp dụng cho một số trường hợp đặc biệt.

Theo Điều 78, của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc chỉ định thầu được áp dụng cho "gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá gói thầu không quá 800 triệu đồng, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng". Xét về mặt giá trị, gói thầu gần 1,4 tỷ đồng mà Công ty Quỳnh Lộc vừa trúng tại Bắc Tân Uyên nằm trong hạn mức cho phép chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu, đặc biệt là với tỷ lệ tiết kiệm bằng 0, luôn cần được cân nhắc kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Mặc dù pháp luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu có giá trị trong hạn mức nhất định, nhưng tinh thần cốt lõi của Luật Đấu thầu là hướng tới sự cạnh tranh để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu, đặc biệt qua hình thức chỉ định thầu tại cùng một chủ đầu tư, có thể làm dấy lên nghi ngại về việc có hay không sự ưu ái hoặc các yếu tố làm hạn chế tính cạnh tranh. Các cơ quan quản lý cần giám sát chặt chẽ các trường hợp này để đảm bảo tuân thủ đúng mục tiêu của luật".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích: "Tỷ lệ tiết kiệm là một trong những thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả của công tác đấu thầu. Một tỷ lệ tiết kiệm bằng 0, dù gói thầu được thực hiện đúng quy trình, cũng cho thấy tính cạnh tranh không tồn tại. Điều này có thể xuất phát từ việc giá dự toán được lập quá sát với giá thị trường mà không có sự cạnh tranh để kéo giá xuống, hoặc nhà thầu được lựa chọn không có động lực để giảm giá. Để nâng cao hiệu quả kinh tế, cần khuyến khích tối đa hình thức đấu thầu rộng rãi, hạn chế chỉ định thầu nếu không thực sự cấp bách hay đặc thù".

Câu chuyện của Công ty Quỳnh Lộc tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên và một số đơn vị khác là một ví dụ điển hình, cho thấy bức tranh đa chiều của thị trường đấu thầu hiện nay. Dư luận và các cơ quan chức năng có quyền đặt ra câu hỏi về tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách, nhằm đảm bảo tài sản công được sử dụng một cách tối ưu và hiệu quả nhất.